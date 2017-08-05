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سيــارات
نيسان وهيونداي وتويوتا ثلاثي صدارة السيارات الملاكي
السبت 05 أغسطس 2017 07:04 م
السيارة نيسان نيو صنى
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السيارة نيسان نيو صنى
أحمد شوقي
تصدر الصانع الياباني نيسان قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 26% من مبيعات القطاع الإجمالية البالغة 40 ألف وحدة مقابل 14,4% من مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 70,8 ألف وحدة.
وحلت هيونداي بالمركز الثاني بحصة سوقية 17,3% مقابل 28,3% وتبعتها تويوتا بنسبة 8,5% مقابل 5% ثم شيفروليه بما يقارب 8,3% مقابل 10,2%% ثم كيا بواقع 6.8% مقابل 7.2%.
وحلت ميتسوبيشي في المركز السادس بواقع 6,8% مقارنة بـ 5,7% وتبعتها رينو بحصة سوقية 5,1% مقابل 2,3% ثم أوبل بواقع 5.1% مقابل 5.8% وشيري بنسبة 4,9% مقابل 4,3%.
ورفعت فورد حصتها السوقية من 0,7% إلى 3,1% محتلة المركز العاشر فيما تراجعت حصة جيلي من 2,5% إلى 2.1% لتقع بالمركز الحادي عشر وتبعتها جيب بنسبة 1,3% مقابل 2,4% ومازدا بنسبة 1,1% مقابل 0.9%.
واستحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصة سوقية وصلت إلى 3,7% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري؛ مقابل 10,3% خلال الفترة نفسها من 2016.
ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات العلامات التجارية المختلفة من السيارات الملاكي خلال الفترة الممتدة بين يناير ويونيو الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من 2016.
لاحظ: صورة رقم 1
36,6% تراجعا في مبيعات الملاكي المحلية.. و48,4% للمستوردة
سجلت السيارات الملاكي المجمعة محليا تراجعا في المبيعات بواقع 36,6% لتصل 18.4 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 29 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016؛ فيما هبطت مبيعات السيارات الملاكي المستوردة بنسبة 48,4% مسجلة 21.6 ألف سيارة مقابل 41,7 ألف.
وقد تصدرت نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا بقطاع الملاكي المجمع محليا بواقع 41% من المبعيات الإجمالية خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 31,8% من مبيعات الفترة ذاتها من 2016.
وحلت هيونداي في المركز الثاني بحصة سوقية 24.6% مقابل 30.5% ثم شيفروليه بنسبة 16.1% مقابل 13.7% وشيري بنسبة 10.6% وهي ذات الحصة التي حصدتها خلال فترة المقارنة من 2016.
وجاءت جيلي في المركز الخامس بنسبة 4.5% مقابل 6.2% وتبعتها جيب بواقع 1.7% مقابل 3.3% وتويوتا بنسبة 1.5% مقابل 3% .
ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات هذه العلامات التجارية خلال النصف الأول من 2016 و2017.
لاحظ رسم رقم 2
"تويوتا" تغرد منفردة على عرش الملاكي المستورد
تصدرت تويوتا قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي المستوردة خلال الشهور الستة الأولى من 2017 بحصة سوقية 14.5% مقابل 6,4% من مبيعات الفترة المقابلة من العام الماضي.
وحلت نيسان في المركز الثاني بنسبة 13.2% مقابل 2.3%؛ وتبعتها كيا بواقع 12.7% مقابل 12.2% ثم ميتسوبيشي بنسبة 12.6% مقابل 9.6% وهيونداي بواقع 11.1% مقابل 26.8% ورينو بنسبة 9.4% مقابل 3.8%.
وحلت أوبل في المركز السابع بنسبة 9.3% مقابل 9.8% ثم فورد بحصة سوقية 5.7% مقابل 1.2% وفيات بنسبة 1.9% مقابل 1% ومازدا بواقع 1.8% مقابل 1.2% ثم سوبارو بنسبة 1.8% مقابل 3.4%فيما حلت شيفروليه في المركز الثاني عشر بواقع 1.6% مقابل 7.7%.
واستحوذت العلامات التجارية الأخرى مجتمعة على حصص سوقية بلغت نسبتها الإجمالية 4.4% مقابل 14.6%.
ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات العلامات التجارية المختلفة من السيارات الملاكي المستوردة خلال الشهور الستة الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.
لاحظ رسم رقم 3
وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات كافة شرائح السيارات الملاكي قد تراجعت بنسبة متفاوتة خلال النصف الأول من العام الجاري باستثناء شريحة السيارات التي تقل سعتها اللترية عن 1000 سي سي والتي سجلت نموًا بنسبة 4014% لتصل مبيعاتها إلى 905 سيارة مقابل 22 سيارة فقط خلال النصف الأول من 2016، كما سجلت السيارات الملاكي التي تتجاوز سعتها اللترية 2000 سي سي نموًا بنسبة 13% لتصل إلى 18 وحدة مقابل 16 وحدة.
وسجلت السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1000 و1300 سي سي أعلى نسبة انخفاض بواقع 76% لتصل مبيعاتها إلى 533 وحدة فقط مقابل 2259 وحدة.
ويوضح الرسم التالي تطور مبيعات شرائح الملاكي المختلفة خلال الشهور الستة الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016؛ ونسب التراجع بكل شريحة والحصص السوقية التي حققتها.
لاحظ: رسم رقم 4
أسعار السيارات
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