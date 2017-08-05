سوبر جيت تقرر محاكمة سائق بعد تجاوزه السرعة المحددة

قررت إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة "سوبر جيت"، تحويل أحد سائقيها للشئون القانونية، وإيقافه عن العمل، فضلاً عن تحويله للمحكمة العمالية لإنهاء خدمته حسب قانون العمل، كما تمت مجازاة مساعد السائق لعدم تنبيه السائق باتخاذ إجراءات الحذر والحيطة أثناء القيادة من أجل سلامة الركاب، بحسب تصريحات المحاسب محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة الشركة.

جاءت تصريحات "الدمرداش" توضيحًا للإجراءات التي اتخذتها الشركة، تجاه واقعة تصوير أحد المواطنين أتوبيسًا تابعًا لشركة الاتحاد العربى للسوبر جيت على طريق شرم الشيخ- الطور، وبالتحديد وصلة أبو رديس- الطور، ويظهر الأتوبيس بمقطع الفيديو وهو يسير بسرعة كبيرة، مما جعل قائد إحدى المركبات يقوم بتصويره وهو يسير بهذه السرعة.



