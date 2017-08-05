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بورصة وشركات
الدمغة تقلص تداولات البورصة 50%
السبت 05 أغسطس 2017 05:44 م
شعار البورصة المصرية معدل
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شعار البورصة المصرية معدل
مصطفى طلعت
انخفضت قيم تداولات البورصة المصرية 50%، خلال الشهرين الماضيين، تزامنًا مع بدء فرض ضريبة دمغة على التعاملات لتدور تداولات السوق قرابة 19 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 38 مليارًا، خلال شهر مايو الماضي.
ومنذ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعمل بضريبة دمغة على التعاملات مطلع يونيو الماضي، بدأت قيم التداولات في التراجع بشكل ملحوظ، لتصل إلى 19.8 و19.2 مليار جنيه خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين على التوالي، مقارنة بـ 38.2 مليار جنيه خلال شهر مايو.
ووفقا لبيانات السوق التاريخية، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر مايو 38.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 7.3 مليون ورقة منفذة على 596 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 3.9 مليون ورقة، منفذة على 522 ألف عملية خلال شهر أبريل.
وفي شهر يوليو الماضى، بلغ إجمالي قيمة التداول 19.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 6.4 مليون ورقة منفذة على 494 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4.7 مليون ورقة منفذة على 344 ألف عملية، خلال شهر يونيو السابق.
قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس قسم التحليل بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض قيم التداولات يعود بصورة أساسية إلى بدء تطبيق ضريبة الدمغة.
أوضح أن الحصيلة المتوقعة لخزينة الدولة من تطبيق الضريبة لا تقارن بحجم الخسائر التي ستلحق بالسوق، جراء تطبيقها، المتمثلة في انخفاض التداول، وعدم قدرة السوق على استقبال الطروحات الأولية المنتظرة من الحكومة.
وتزامنًا مع انخفاض التداولات الشهرية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "Egx30" من مستويات 13300 نقطة، محققا أعلى قمة تاريخية له خلال الفترة المذكورة عند مستوى 13966 نقطة، ليقلص كاسبه مع نهاية شهر يوليو الماضي عند 13420 نقطة.
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