المالية تطلق مشروع ميكنة الموازنة العامة

وزارة المالية المصرية

مها أبوودن



تطلق وزارة المالية غدًا، الأحد، مشروعها القومى لميكنة الموازنة العامة، وربطها بحساب الخزانة الموحد، تمهيداً للانتهاء من التطبيق الكامل لنظام إدارة نظم المالية العامة الحكومية، المعروف باسم "GFMIS" بحلول مارس 2018، بعد تعثر الوزارة عدة أعوام فى تنفيذه.



يهدف المشروع بحسب عمرو الجارحى، وزير المالية، إلى إرساء مبادئ الشفافية، وتطبيق نظم مراجعة ومراقبة الحسابات، ما يزيد من الرقابة على المصروفات، إذ تسمح عملية تحويل البيانات الورقية إلى إلكترونية، ببناء قاعدة بيانات دقيقة، وصحيحةن ولحظية عن إدارة الموازنة العامة للدولة، وإيراداتها ومصروفاتها، بما يساعد متخذ القرار على إصدار القرار الصحيح فى الوقت المناسب.



وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، فى تصريحات لـ"المال"، إن الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة يقع ضمن خطة قومية للتحول إلى المجتمع غير النقدي، الذي من أجله أنشأ المجلس الأعلى للمدفوعات.



وأشار إلى أن ميكنة الموازنة العامة يضمن توفير 10٪ من النفقات، إذ يمكن من خلاله تلاف أخطاء الصرف بشكل ورقي، عن طريق الشيكات مثلا، كما يضمن السيطرة الكاملة على الإيرادات.



وأضاف أن المشروع يبدأ بميكنة المصالح الإيرادية، "الضرائب والجمارك"، ويكون أولها مصلحة الضرائب، المحدد لها منتصف الشهر الحالي.



وقال وزير المالية فى بيان له اليوم، السبت، إن تطبيق نظام GFMIS تدريجيًا بدءا من المصالح الإيرادية، ثم تعميمه بالكامل على الوزارة وجميع قطاعاتها ومصالحها، والتأكد من تنفيذ تلك القطاعات لهذا النظام بشكل سليم، من خلال حل ومواجهة جميع المشكلات والتحديات، التى تواجه تطبيقه.



وأكد مصدر مسئول بالوزارة، أن الصعوبات الفنية التى واجهت اكتمال المشروع خلال الأعوام الماضية، تغلب على معظمها، عن طريق بروتوكول تعاون مع البنك المركزى، يضمن غلق جميع الحسابات الخاصة المفتوحة لصالح الجهات الحكومية، وقصر فتح الحسابات على حساب الخزانة الموحد، ومن ثم البدء فى خطوات ميكنة الموازنة بالكامل.



من جانبه قال محمد إسماعيل يعقوب، مدير برنامج الدفع والتحصيل بشركة آى فاينانس -الشركة التكنولوجية المسئولة عن العمليات الفنية للميكنة- إن الانتهاء من مشروع الميكنة بالكامل يعنى ميكنة أوامر الدفع النهائية، الصادرة من مركز الدفع، والتحصيل بوزارة المالية، إلى حساب الخزانة الموحد، ما يكفل إتمام عملية تحويل المخصصات بالكامل بطريقة إلكترونية، مشيرا إلى أن أذون الصرف التى تحول إلى الآن بطريقة يدوية.



يشار إلى أن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي أنشأ 2008، وكان يستهدف ضم 60 ألف حساب مفتوحًا لصالح جهات حكومية، ومنذ ذلك اليوم تحاول وزارة المالية المضي في خطوات الميكنة، وانتهت من ميكنة المدفوعات الحكومية، كالضرائب، والجمارك، والتأمينات، والمرتبات، ومستحقات الموردين .





