المصرية للاتصالات تروج لـ 4G بسيارات متنقلة‎

عربات المصرية للاتصالات 6



المال – خاص :



تنشر بوابة المال صور للسيارات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، التى تجوب مدن الجمهورية، والساحل الشمالى، للدعاية التسويقية للشركة التى تستعد لتقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع G4، قبل نهاية العام، والتحول إلى مشغل خدمة اتصالات متكامل .



يذكر أن المصرية للاتصالات كانت قد وقعت فى يونيو الماضى، اتفاقية تجوال محلى مع اتصالات مصر، وقال أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرية فى تصريحات صحفية، إن شركته وصلت لأفضل سعر لدقيقة المكالمات وسعر الميجابايت مع " اتصالات مصر "، فيما يخص خدمات التجوال مقارنة بأورنج التى وقعت معها فى أبريل الماضى.



وتتيح الاتفاقية للمصرية تقديم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات على مستوى الجمهورية .

ويقصد بالتجوال المحلى قيام المصرية للاتصالات بشراء دقائق مكالمات، ووحدات بيانات من شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المحلية، خلال الفترة التى تعمل فيها الشركة على بناء شبكاتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع.

