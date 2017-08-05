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استثمار
جهة سيادية تتعاقد مع مستثمر سعودي لإقامة مزرعة سمكية بمطروح
السبت 05 أغسطس 2017 03:30 م
سحر نصر 9
أخر الأخبار
سحر نصر 10
أحمد عاشور
كشف يوسف العبيري، رئيس مدينة النجيلة في مطروح، عن تعاقد جهة سيادية مع مستثمر سعودي لإقامة مزرعة سمكية بالمدينة، بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 2 مليار جنيه.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، على هامش جولة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم السبت، لتفقد سلسلة من المشروعات التنموية والاستثمارية تتضمن تطوير منطقة غرب مطروح بإجمالي 50 كيلو متر.
التعاون الدولى
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