جهة سيادية تتعاقد مع مستثمر سعودي لإقامة مزرعة سمكية بمطروح

سحر نصر 10

أحمد عاشور



كشف يوسف العبيري، رئيس مدينة النجيلة في مطروح، عن تعاقد جهة سيادية مع مستثمر سعودي لإقامة مزرعة سمكية بالمدينة، بتكلفة استثمارية مقدرة بنحو 2 مليار جنيه.



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، على هامش جولة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، اليوم السبت، لتفقد سلسلة من المشروعات التنموية والاستثمارية تتضمن تطوير منطقة غرب مطروح بإجمالي 50 كيلو متر.