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استثمار
2 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى من مشروع النجيلة
السبت 05 أغسطس 2017 03:15 م
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
أخر الأخبار
علاء أبو زيد محافظ مطروح 22
أحمد عاشور:
قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن المرحلة الأولي لمشروع النجيلة غرب المحافظة تقدر بحوالي 2 مليار دولار من إجمالي 10 مليارات دولار تمثل إجمالي استثمارات متوقعة.
جاء ذلك خلال الجولة التي قامت بها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي للمحافظة اليوم السبت، لتفقد مشروعات استثمارية وتنموية.
ومن المقرر أن يقام المشروع علي 50 كيلو مترا، تضم ميناء تجاريا وحربيا ومنطقة سكنية وترفهية، وقال المحافظ إنه جار الاستماع لرغبات المستثمرين ورؤيتهم في المشروعات المقرر طرحها.
استثمار
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