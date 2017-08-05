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رياضة
صراع شرس على السوبر الألمانى بين دورتموند وبايرن ميونخ
السبت 05 أغسطس 2017 03:13 م
السوبر الألمانى
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السوبر الألمانى 5
على المصرى:
يستضيف بوروسيا دورتموند الألمانى، مساء اليوم، غريمه التقليدى بايرن ميونيخ، على ملعب سيجنال أيدونا بارك، فى السوبر الألمانى، وهو اللقاء الخامس بين الفريقين فى المسابقة، وقد فاز البايرن مرتين، فى حين فاز دورتموند 3 مرات.
ويأمل دورتموند، فى بدء الموسم بأفضل طريقة من خلال الفوز بالسوبر، استغلال للمستوى السيئ الذى ظهر عليه بايرن، خلال استعداداته للموسم الجديد، حيث خسر الفريق مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، معظم مبارياته التحضيرية، ما جعله عرضة للانتقادات، ولصافرات الاستهجان من الجمهور.
يخوض بايرن المواجهة السنوية هذا العام، على ملعب غريمه، ما يصعب مهمّته، ويزيد الضغط على أنشيلوتي، حتى قبل الإنطلاق الفعلي للموسم.
وخسر البايرن مواجهتين متتاليتان في ميونيخ، بعد هزيمتين أخريين ضد الجارين ميلان، وإنتر ميلان الإيطاليين، خلال جولة النادي البافاري في الصين وسنغافورة، إضافة إلى الخسارة بركلات الترجيح أمام أرسنال الإنجليزي، مقابل فوز وحيد على تشيلسي بطل إنجلترا.
ولن يكون بايرن بكامل قوته في مباراة اليوم، ضد دورتموند، إذ يفتقد الوافد الجديد الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي يغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع بسبب إصابة عضلية، فيما يغيب لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا بسبب إصابة عضلية في معدته.
ولن يتمكن الحارس مانويل نوير، من المشاركة كونه عاد مؤخرا إلى التمارين بعد تعافيه من عملية جراحية في قدمه، وبالتالي سيقف سفين أورليش بين الخشبات الثلاث لمرمى النادي البافاري، فيما سيحمل توماس مولر شارة القائد، كما أن الثنائي المدافع جيروم بواتينج والجناح الهولندي أريين روبن لم يصلا أيضا إلى كامل لياقتهما البدنية، ما يعني أنهما قد لا يخوضان المباراة بأكملها.
أما بالنسبة لدورتموند، فوضعه ليس أفضل بكثير من غريمه البافاري، إذ خسر ثلاث من مبارياته التحضيرية الست، ولقاء اليوم سيكون الاختبار الجدي الأول لمدربه الجديد الهولندي بيتر بوس، خليفة توماس توخل الذي استقال من منصبه بعد أيام معدودة على قيادته الفريق للفوز بالكأس الألمانية.
ومن المتوقّع أن يحتشد حوالي 80 ألف مشجع في مدرجات "سيجنال إيدونا بارك"، من أجل متابعة هذه المباراة التي ستشهد عودة المهاجم الدولي ماريو جوتزه، إلى صفوف دورتموند من أجل مواجهة فريقه السابق بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وغاب جوتزه "25 عاما" عن الملاعب منذ فبراير الماضى، وعاود التمارين تدريجيا مع ناديه في الأسابيع الماضية، ومن المقرر أن يشارك السبت في أول مباراة رسمية له منذ ابتعاده.
وستكون المباراة ثأرية لبايرن الذي خرج من نصف نهائي مسابقة الكأس الموسم الماضي بالخسارة على أرضه أمام دورتموند 2-3، وهو يأمل تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين فاز بكأس السوبر على حساب غريمه بتغلبه عليه في "سيجنال إيدونا بارك" بهدفين نظيفين.
رياضة
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