محلب: السيسى يتابع تطورات إنشاء مدينة الجلود بالروبيكى

- قابيل: المدينة نموذج متكامل للمناطق الصناعية المتخصصة





محمد ريحان

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن الرئيس السيسى يتابع تطورات إنشاء مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى أولاً بأول وكذا عملية انتقال مدابغ منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لعملية النقل تمهيداً لبدء العمل بالمدينة الجديدة، والتى تحقق أهداف الدولة نحو إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة على أسس علمية وتقنية تواكب أحدث النماذج العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، صباح اليوم السبت، لموقع مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، حيث كان فى استقباله المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واستعرض الموقف الحالى لتجارب تشغيل المصانع الجديدة المنتقلة من مجرى العيون، وكذا التجهيزات الخاصة بتوصيل الخدمات للمنشآت، فضلاً عن المخطط الزمنى الخاص بنقل مدابغ منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة.

وشارك فى الزيارة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، واللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

وقال الوزير إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نموذجاً متكاملا للمناطق الصناعية المتخصصة التى تستهدف الوزارة إنشاءها خلال هذه المرحلة، حيث ستسهم وبفاعلية في جهود الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعظيم الاستفادة مما تتمتع به من قدرات ومقومات متميزة، بما يسهم فى جعل مصر مركزاً محورياً لصناعة الجلود إقليمياً ودولياً.

ولفت قابيل إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 110 مصنع دباغة داخل الروبيكى يمثلون أكثر من 85% من إجمالى إنتاج مدابغ مجرى العيون، لافتاً إلى أنه مع نهاية شهر أغسطس المقبل، سيكون قد تم الانتهاء من تشغيل وتجارب تشغيل للمصانع الـ 10 الأوائل التي تم نقلها بالفعل إلى الروبيكى.

وأوضح الوزير أن المساحات التي تم تخصيصها للـ 110 مصنع تمثل 65% فقط من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى بالروبيكى، وبالتالي لاتزال هناك 35% من إجمالى المساحة سيتم تخصيصها لباقى المدابغ التي ستنتقل من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكى، ومعظمها تحتاج إلى مساحات صغيرة وكذا لأعمال التوسعات المطلوبة.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن أحد المنتجين قام بتصدير أول شحنة جلود من الروبيكى، ما يؤكد توافر كافة المقومات بالمدينة الجديدة، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة معدلات التصدير الى مختلف الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن المدابغ التى انتقلت بالفعل إلى مدينة الروبيكى قد شملت كافة أحجام الصناعة من مدابغ صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومخزن رئيسى للكيماويات المساعدة في عملية الصناعة، مشيراً إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل الدولة لنفقات عملية النقل لكافة المدابغ التي ستنتقل قبل 30 أغسطس المقبل، قد أسهم في إقبال أصحاب المصانع على الإسراع في عملية النقل.

وأضاف قابيل أنه تم البدء في عملية ترفيق المرحلة الثانية من المدينة والتي تقدر مساحتها بـ 135 ألف متر مربع، ومن المخطط الانتهاء منها في غضون عدة أشهر، وهو ما يسمح باستيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة في إتمام عملية النقل.

ولفت الوزير إلى أنه قد تم هدم وإزالة جزء كبير من مدابغ مجرى العيون سواء التي قررت الانتقال إلى الروبيكى أو تلك التي فضلت الحصول على تعويضات مالية، وجارى حالياً هدم وإزالة باقى المنشأت، مشيراً إلى أنه مع مطلع العام المقبل سيكون قد تم الانتهاء من نقل جميع الوحدات الإنتاجية والخدمات الهندسية من مجرى العيون إلى مقر المدينة الجديدة بالروبيكى.

ورافق محلب، المهندس طارق قابيل بجولة تفقدية داخل مدينة الجلود بالروبيكى، شاهد خلالها نماذج مختلفة للمصانع التى بدأت تجارب التشغيل الفعلى لخطوط الإنتاج مختلفة الأحجام ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، فضلًا عن تفقد المدبغة النموذجية وعدد من المبانى الخدمية الملحقة مثل مركز الشرطة ووحدة الاطفاء ومركز الإسعاف بالمدينة، بالإضافة إلى محطة الصرف والمبانى السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة والتى ستخصص للعمالة الخاصة بالمصانع.

وأشاد محلب، بالإنجازات التى تحققت بالمشروع حتى الآن، مطالبًا بسرعة اتخاذ الوزارات المعنية كالداخلية والصحة قرارات بدء تشغيل خدماتها بالمدينة سواء فيما يتعلق بمركز الشرطة ووحدة الاطفاء والاسعاف الى جانب أهمية تخصيص خطوط لأتوبيسات النقل العام لتسهيل عملية الانتقال بين منطقة مجرى العيون والروبيكى، فضلاً عن ضرورة انشاء مركز تدريب للجلود لتوفير الكوادر المدربة وفق المعايير العالمية الأمر الذى يسهم فى جذب استثمارات أجنبية جديدة.

وفى هذا الإطار، أوضح المهندس طارق قابيل أنه تم الاتفاق مع محافظة القاهرة لتسيير خطوط نقل مباشرة الى الروبيكى، كما يجرى حاليا دراسة تخصيص أحد مراكز التدريب المهنى التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية للجلود يشمل التدريب على كافة حلقات صناعة الجلود من دباغة ومصنوعات جلدية.