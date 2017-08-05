الثلاثينى يواصل التراجع وصعود المؤشرات الثانوية للأسبوع الثالث

البورصة المصرية 5

منى عبدالباري



واصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX 30" -الأسبوع الماضي- انخفاضاته للأسبوع الثالث على التوالي، وسط ارتفاعات للمؤشرات الثانوية بقيادة مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، وظل رأس المال السوقي فيما يشبه محلك سر.



وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق تعاملات الأسبوع الماضي متراجعاً 1.44% عند مستوى 13413 نقطة، وفي المقابل ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.5% إلى مستوى 711 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% إلى مستوى 1607 نقطة.



وظل رأس المال السوقي على ما يشبه ثبات متراجعًا بقيمة مليار جنيه فقط، لينهي الأسبوع عند 712 مليار جنيه، مقارنة بـ 713 مليار جنيه الأسبوع السابق.



وفي المقابل ارتفعت التداولات بقيم ضعيفة إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه الأسبوع السابق، وبلغت تداولات بورصة النيل 5.9 مليون جنيه بكمية تداول 5.7 مليون ورقة منفذة عبر 1014 عملية خلال الأسبوع.



واستحوذ المستثمرين المصريين على 71.11% من تعاملات الأسبوع الماضي، تلاهم الأجانب بنسبة 22.6% بصافي شراء 56.03 مليون جنيه، والعرب أخيرًا بنسبة 6.27% بصافي شراء 29.55 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



وكان نصيب المؤسسات من التعاملات 40.35% بصافي شراء 65.90 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد 59.65%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يشار إلى أن المؤشر الثلاثيني كان أنهى تداولاته الأسبوع السابق على تراجع 0.77% عند مستوى 13609 نقطة، والأسبوع الذي قبله على تراجع 0.78% عند مستوى 13715 نقطة.