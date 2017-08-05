الحكومة تعرض على العبار الشراكة بالعلمين الجديدة

سحر نصر 10

أحمد عاشور



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، اليوم السبت، محمد الدهان، رئيس شركة إعمار مصر، ممثل المستثمر الإماراتى محمد العبار فى مصر، فى مدينة العلمين.



وناقش الجانبان، التنسيق بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى وشركة إعمار، فى إطار رغبة "العبار" فى الاستثمار فى مدينة العلمين الجديدة، كما تم بحث التعاون بين الوزارتين فى دعم مشروع الإسكان الاجتماعى فى مطروح والأماكن التى تم تطهيرها من الألغام فى الساحل الشمالى الغربى، بالتنسيق مع المركز الوطنى لإزالة الألغام، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.



ونقل الدهان رغبة محمد العبار فى إقامة مشروع استثمارى كبير فى العلمين، فى ظل رغبته فى زيادة استثمارته فى مصر خلال الفترة المقبلة، فى عدد من المشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة فى القاهرة وجنوب سيناء، فى إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب.



وأكد مدبولى، استعداد وزارة الإسكان إلى تخصيص ارض مناسبة للمستثمر الإماراتى محمد العبار فى المدينة عن طريق الشراكة مع الحكومة، على أن تكون المساحة مناسبة من أجل إنجاز المشروع فى أسرع وقت.



وأشادت الوزيرة، باستثمارات شركة إعمار فى مصر، ودورها فى تحقيق التنمية، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.



وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة ستعلن قريبًا عن الخريطة الاستثمارية التى تم وضعها بالتنسيق مع كافة الوزارات، وتتضمن 600 فرصة استثمارية فى المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والأجانب.



وعقب الاجتماع، قامت الوزيرة والدهان إلى الأرض المقترح أن يقيم عليها "العبار" مشروعه الاستثمارى فى العلمين الجديدة، حيث استمعا إلى شرح من رئيس جهاز الإسكان حول مشروع العلمين الجديدة، والبنية الأساسية المتوفرة فى المشروع، وهو ما أشاد به "الدهان"، مشيرًا إلى حرص "العبار" على إقامة مشروعه الاستثمارى فى العلمين الجديدة فى أسرع وقت.