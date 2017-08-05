وزيرة التخطيط تناقش آليات دعم منظمة التنمية الإدارية

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

المال - خاص



التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم السبت، السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، لمناقشة آليات دعم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتشغل الوزيرة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي، بعد انتخاب مصر عضواً في المجلس للمرة الثانية عام 2016.



يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تفعيل دور المنظمة وحرصًا على دعم العمل العربي المشترك، وانطلاقًا من الدور المصري الفاعل في المنظمات العربية والإقليمية والدولية.



جاء اللقاء في إطار متابعة توصيات اجتماع المجلس التنفيذي، والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي انعقد مايو 2017 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، والتي رأست فيه الوزيرة الاجتماع نيابة عن رئيس الدورة الحالية، حيث اتفق الوزراء العرب على البحث عن آليات لتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتلعب دوراً أكثر فعالية في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.



وأكدت السعيد أن مصر تولي أهمية كبيرة لدور المنظمة في الفترة القادمة في ضوء برنامج الاصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة في الفترة الحالية، حيث تربط الحكومة خطتها لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين ببرنامج شامل للإصلاح الإداري، وذلك في إطار سعى الحكومة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 التي تعمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي للدولة.



يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت في عام 1961 كأحد المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية ومقرها مصر.