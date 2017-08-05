وصول 1161 راكبًا وتداول 52 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهما 337 راكبا و 55 شاحنة و 7 شاحنات عفش ركاب و 28 سيارة، كما تغادر السفينة KING DEEB وعلى متنها 50 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند.



على جانب آخر شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 538 راكبا و 105 سيارات.



وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 386 راكبا و 14 برادا و 13 تريللا و 22 سيارة.







