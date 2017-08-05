وزير الإسكان: تجهيز 3 من مدارس النيل الدولية العام المقبل

المدارس

المال ــ خاص:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تجهز مدارس النيل الدولية بالمدن الجديدة للعام الدراسى المقبل، موضحاً أن المرحلة الأولي من مدارس النيل بالمدن الجديدة، بها 12 مدرسة، منها 5 مدارس قائمة يتم إجراء تعديلات عليها لتشغيلها، بمدن: طيبة الجديدة، وأسيوط الجديدة، والسادات، وسيتم تشغيلها العام الدراسى المقبل، وأسوان الجديدة، ودمياط، وسيتم تشغيلها العام الدراسى بعد المقبل، و7 مدارس جديدة من المقرر تنفيذها، بمدن: القاهرة الجديدة (مدرستان)، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاصمة الإدارية الجديدة.



وقال الوزير إن مدارس النيل، هي مدارس حكومية مصرية تأسست في عام 2010 تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً، ويتم تدريس المناهج المصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، ويحصل الطالب في نهاية دراسته بالمدرسة على شهادة النيل الثانوية الدولية.



والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن: هناك 5 مدارس قائمة، منها 3 مدارس تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتعديلات بها، وسيتم تشغيلها العام الدراسى 2017/2018، وهي: مدرسة بمدينة السادات بمحور خدمات الحي الخامس، بمساحة 17 ألف م2، ويجرى الانتهاء من التعديلات اللازمة لزيادة عدد الفصول من 33 فصلا حالياً لتصبح 56 فصلاً، وستبدأ المدرسة في العام الدراسى المقبل بـ8 فصول رياض أطفال، ومدرسة بمدينة طيبة الجديدة، بمنطقة عمارات 620 فداناً، بمساحة 17 ألف م2، ويجري الانتهاء من التعديلات لزيادة عدد الفصول من 42 فصل حالياً لتصبح 56 فصلاً، ومدرسة بمدينة أسيوط الجديدة، بمنطقة رجال الأعمال بالحي الأول، بمساحة 14 ألف م2، ويجري الانتهاء من التعديلات لزيادة عدد الفصول من 33 فصل حالياً لتصبح 42 فصلاً، إضافة إلى مدرستين يجري العمل بهما وسيتم تشغيلهما العام الدراسى 2018/2019، وهما: مدرسة بمدينة أسوان الجديدة، بها 42 فصلاً، ومن المقرر زيادتها لتصبح 56 فصلاً، ومدرسة بمدينة دمياط، بها 33 فصلاً، ومن المقرر زيادتها لتصبح 56 فصلاً.



وأضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح: اشتملت أعمال التعديلات المعمارية التي تمت ببعض الفصول، على ما يلي: تحديد وفصل المساحات اللازمة للمرحلة الأولي (KG1، KG2) بمعرفة استشاري المشروع، وتنفيذ شبكة كمبيوتر وإنترنت ودش مركزي لتغطية كافة الفصول والغرف الإدارية، وتنفيذ شبكة التليفونات لخدمة الفصول والغرف الإدارية والطرقات، والسنترال الداخلي، مع تنفيذ نظام المراقبة بالكاميرات بالفصول الداخلية والطرقات، والمراقبة الخارجية على المداخل، وتنفيذ النظام الصوتي والسماعات، إضافة إلى تركيب نظام إنذار الحريق ليغطي كافة الفصول والغرف، وتركيب التكييفات لتشمل كافة الفصول والأنشطة والفراغات الإدارية، مع تركيب مظلات وأرضيات مطاطية لملاعب الأطفال.



وأشار نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات المعمارية الابتدائية وتجري المراجعة مع المختصين بوحدة النيل لتنفيذ مدرسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة.