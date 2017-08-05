أزميل: ضخ 600 مليون جنيه استثمارات بالشيخ زايد و6 أكتوبر

أزميل العقارية8

رضوى عبد الرازق



أعلنت مجموعة أزميل العقارية، عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، من خلال عدة مشروعات عقارية منفصلة ومينى كومباوند باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.



وقال أحمد إبراهيم، مدير القطاع التجارى وعضو مجلس الإدارة، إن الشركة بدأت فى تنفيذ 100 عمارة منفصلة على مساحة 800 متر مربع للعمارة الواحدة، ومينى كومباوند على مساحة 4 آلاف متر، بمساحات تبدأ من 140 إلى 450 متر مربع، وأسعار تتراوح ما بين 4500 إلى 8000 جنيه للمتر الواحد.



وأوضح أن المشروعات تشمل على بدروم وأرضى و3 متكرر وروف، ومشروعات أخرى تشمل بدروم وأرضى ودورين، نصف تشطيب وتشطيب كامل نظراً لاختلاف المشروعات، التى تتميز بقربها من مول العرب، إضافة إلى الخدمات والجامعات والطرق والمحاور الرئيسيّة والنوادي الكبرى، بمقدم يبدأ من 10% وتسهيلات حتى 10 سنوات.



وأشار إبراهيم إلى أن الشركة تقدم تسهيلات متعددة في أنظمة وطرق السداد وحلول استثمارية لشقق للبيع، تتوافق مع إمكانيات العملاء، وتتناسب مع قدراتهم، من خلال السياسات المالية المحفزة، والتي تتنوع وتتعدد وفق رغبات وتطلعات العملاء، بالإضافة إلى إمكانية تعديلها.



كما تسعى الشركة للمشاركة فى عدة معارض محلية ودولية لزيادة قاعدة العملاء لديها، والمساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى، وتوفير العملة الصعبة من خلال المشاركة فى المعارض الدولية وبيع الوحدات للمصريين بالخارج بالعملات العربية والأجنبية.