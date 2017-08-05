درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 5 أغسطس

درجات الحرارة اليوم

متابعات:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس اليوم السبت، مائلاً للحرارة على السواحل الشمالية حارًا على الوجه البحرى القاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء .



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج ما بين نصف متر إلى متر، أما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 25 36



الإسكندرية 23 31



مطروح 22 31



بورسعيد 26 32



دمياط 26 32



بلطيم 25 31



الإسماعيلية 23 37



السويس 24 37



العريش 21 33



نخل 18 37



طابا 24 37



الطور 27 36



مرسى علم 29 38



الغردقة 30 40



شرم الشيخ 29 40



رفح 22 32



كاترين 18 34



سيوة 25 37



المنيا 24 38



الفيوم 25 38



رأس سدر 25 39



أبوسمبل 27 43



وسط الدلتا 25 35



أسيوط 24 38



سوهاج 27 39



الأقصر 27 41



أسوان 29 42



شلاتين 28 42



حلايب 30 38



الوادى الجديد 25 40



قنا 27 40



نويبع 28 38



السلوم 21 32



