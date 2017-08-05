أسعار الذهب اليوم السبت 5 أغسطس

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 712 إلى 714 عيار 22 653 إلى 655 عيار 21 623 إلى 625 عيار 18 534 إلى 536 عيار 14 415 إلى 417 عيار 12 356 إلى 357 الاونصة 22,143 إلى 22,214 الجنيه الذهب 4,984 إلى 5,000 الكيلو 712,000 إلى 714,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت، 5 أغسطس.