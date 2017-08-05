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نقل وملاحة
10.67 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك العين السخنة
السبت 05 أغسطس 2017 01:31 ص
جمارك العين السخنة
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جمارك العين السخنة
وكالات:
بلغت حصيلة جمارك العين السخنة خلال العام المالي 2016 /2017 نحو 10.67 مليار جنيه.
وقال مصدر جمركي إن عدد الحاويات المفرج عنها بجمارك السخنة خلال العام المالي الماضي 123445 حاوية، في حين بلغ إجمالي الإيراد السيادي المالي المحصل 3.85 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.28 % مقارنة بالعام المالي السابق عليه.
وسجلت الغرامات المحصلة بجمارك السخنة خلال العام المالي 2016/2017 حوالي 117 مليون و425 ألف و326 جنيها، بزيادة قدرها 171% عن العام السابق عليه.
كما بلغ إجمالي الإيراد المحصل لحساب الجهات الأخرى خلال نفس الفترة 7 مليارات و91 مليون و393 ألف و20 جنيها، بنسبة زيادة قدرها 78.11%، بالمقارنة بنفس الفترة خلال عام 2016.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك السخنة خلال الفترة 1/1/2016 وحتى 30/6/ 2017 حوالي 10 مليارات و670 مليون و716 ألف و603 جنيه.
مصلحة الجمارك
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