10.67 مليار جنيه إجمالي إيرادات جمارك العين السخنة

وكالات:



وقال مصدر جمركي إن عدد الحاويات المفرج عنها بجمارك السخنة خلال العام المالي الماضي 123445 حاوية، في حين بلغ إجمالي الإيراد السيادي المالي المحصل 3.85 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 42.28 % مقارنة بالعام المالي السابق عليه.