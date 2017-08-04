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اقتصاد وأسواق
جمارك أرقين تضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية والنقد المصرى
الجمعة 04 أغسطس 2017 10:40 م
الأدوية
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الأدوية
مها أبو ودن
تمكّن رجال الوردية الأولى بجمارك منفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي أحمد، مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب لكمية من الأدوية والنقد المصرى، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، وقانون 80 لسنة 2002 مكافحة غسيل الأموال، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وتمت عملية الضبط الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الخرطوم بالأتوبيسات، قام موافي محمود موافي، مأمور التفتيش، بضبط الراكب "ع.م.ع"، سوداني الجنسية، 35 سنة، وهو يتسلل محاولًا الهرب بأمتعته الشخصية من خلف صالة الركاب المخصصة لتفتيش المسافرين.
وبتفتيشه تبين وجود 6000 كبسولة ترنتال RS 400 يستخدم لعلاج اضطرابات الدورة الدموية الدماغية والطرفية ممتد المفعول، وبلغت قيمه التعويض 18000 جنيه.
كما تم ضبط المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى الخرطوم بالأتوبيسات، حينما اشتبه عاصم رأفت، مأمور الجمرك، فى الراكب راكب سوداني "ش. م. س"، وبتفتيش الراكب تبين إخفاؤه مبلغ 80 ألف جنيه داخل جيوبه،
وطلب الراكب التصالح والتنازل عن المبلغ، وتم تسليمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وتحريز مبلغ 75 ألف جنيه.
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