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رياضة
ريال مدريد يهيمن على قائمة المرشحين لجوائز دوري الأبطال
الجمعة 04 أغسطس 2017 09:43 م
ريال مدريد يهيمن على قائمة المرشحين لجوائز دوري الأبطال
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ريال مدريد يهيمن على قائمة المرشحين لجوائز دوري الأبطال
وكالات
فرض ريال مدريد الإسباني "حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم"، هيمنته على قائمة اللاعبين المرشحين لجوائز الأفضل في البطولة، والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، مساء اليوم الجمعة.
ومن المقرّر أن يتوّج اليويفا أفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم في المسابقة الأوروبية للموسم الماضي، في حفل يقام بموناكو في 24 أغسطس الحالي، والذي يشهد أيضًا سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الموسم الجديد.
وكما كان متوقعًا، هيمن نجوم ريال مدريد، أول فريق يحافظ على لقب دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها بالمسمى الحالي، على قائمة اللاعبين المرشحين، وضمت قائمة جائزة أفضل مدافع، مارسيلو وسيرخيو راموس من ريال مدريد، وكذلك ليوناردو بونوتشي الذي انتقل مؤخرًا من يوفنتوس إلى ميلان الإيطالي.
واستحوذ ريال مدريد على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب خط وسط، حيث ضمت كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش، ولجائزة أفضل مهاجم ضمّت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس.
أما جائزة أفضل حارس مرمى فيتنافس عليها الإيطالى جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، والألمانى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ، والسلوفينى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وسيتم اختيار الفائزين من خلال تصويت من قِبل مدربي الـ32 فريقًا المشاركين في دور المجموعات من بطولة الموسم الماضي إلى جانب 55 صحفيًّا.
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