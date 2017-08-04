ريال مدريد يهيمن على قائمة المرشحين لجوائز دوري الأبطال

فرض ريال مدريد الإسباني "حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم"، هيمنته على قائمة اللاعبين المرشحين لجوائز الأفضل في البطولة، والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، مساء اليوم الجمعة.





ومن المقرّر أن يتوّج اليويفا أفضل حارس مرمى وأفضل مدافع وأفضل لاعب وسط وأفضل مهاجم في المسابقة الأوروبية للموسم الماضي، في حفل يقام بموناكو في 24 أغسطس الحالي، والذي يشهد أيضًا سحب قرعة دور المجموعات لبطولة الموسم الجديد.





وكما كان متوقعًا، هيمن نجوم ريال مدريد، أول فريق يحافظ على لقب دوري أبطال أوروبا منذ انطلاقها بالمسمى الحالي، على قائمة اللاعبين المرشحين، وضمت قائمة جائزة أفضل مدافع، مارسيلو وسيرخيو راموس من ريال مدريد، وكذلك ليوناردو بونوتشي الذي انتقل مؤخرًا من يوفنتوس إلى ميلان الإيطالي.





واستحوذ ريال مدريد على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب خط وسط، حيث ضمت كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش، ولجائزة أفضل مهاجم ضمّت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس.



