حبس مسئول التهرب الضريبى ومحاسب قانونى بالإسكندرية بتهمة الرشوة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحبس مسئول لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب ومحاسب قانونى 4 ايام على ذمة التحقيقات المتهمين فيها بطلب وتقاضى 2 مليون جنيه من مستأجرى شواطئ مارينا بالساحل الشمالى على سبيل الرشوة، مقابل عدم تسديدهم مستحقات الدولة وعدم تحرير مخالفات لاستخدام الشواطئ.





ومن المنتظر أن ينظر، غدًا، قاضى المعارضات بمحكمة برج العرب تجديد حبس المتهمين.





كان المتهم الأول قد طلب مبلغ 2 مليون جنيه رشوة بعد مساومة المستأجرين والضغط عليهم وتهديدهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته، وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التى تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ.





كما تم ضبط أحد المحاسبين القانونيين أمام إحدى بوابات شواطئ مارينا بالعلمين- الوسيط فى الجريمة- وبحوزته مبلغ الرشوة. وطلب الدفاع فى التحقيقات التى يباشرها المستشار محمد لاشين، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، ضم أصول عقود محل فرض الضريبة المضافة، وضم اللائحة القانونية لشركة مارينا العلمين ونظامها القانونى؛ لبيان ما إذا كانت أموالها تخضع للمال العام من عدمه، وبيان ما إذا كان رئيس مجلس إدارة الشركة موظفًا عامًّا من عدمه.



