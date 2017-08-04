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استثمار
سحر نصر تناقش مع مستثمرى مطروح تنمية غرب مصر
الجمعة 04 أغسطس 2017 08:15 م
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أخر الأخبار
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
معتز محمود
تعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، اجتماعًا، غدًا، مع المستثمرين بمحافظة مطروح؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال مشروع تنمية غرب مصر بمحافظة مطروح.
ومن المقرر أن يتم عقد هذا الاجتماع عقب نهاية زيارتها غدًا لتفقد مشروع تنمية غرب مصر بمحافظة مطروح تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالبدء الفوري في استكمال الدراسات التنفيذية للمشروعات تمهيدًا لوضعه حيز التنفيذ، بما في ذلك المناطق اللوجستية والاستثمارية والتجمعات العمرانية.
ومن المقرر التوجه أيضًا خلال الزيارة إلى مدينة النجيلة لتفقد المكان المزمع إقامة ميناء جرجوب به، والذي سيعمل على زيادة دور مصر الإقليمى مع زيادة حركة التجارة الدولية والقدرة الاستيعابية لحجم الصادرات والواردات.
من جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أهمية موقع النجيلة لربط إفريقيا بقارتي أوروبا وآسيا لنقل المنتجات وتبادل السلع، لافتًا إلى أن المشروع يخدم دول أوروبا والمغرب العربى ومرتبط بشبكة متنوعة من الطرق والمواصلات، مدعومًا بمناطق لوجستية تزيد نصيب مصر مع إقامة مدينة سياحية ترتكز على جمالية الموقع والمناخ وعلى تكامل الأنشطة ضمن استراتيجية تطوير هادفة.
وأضاف أن هذا المشروع يجعل مطروح مركزًا اقتصاديًّا يعتمد على تحسين المناخ الاستثمارى ويسهم فى تنشيط الاقتصاد المحلى والقومى لتحقيق تنمية شاملة تقود كل القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة وتنمية عمرانية متكاملة وتوفير المزيد من فرص العمل ووفرة فرص إسكان وخدمات ضمن بيئة عمرانية مستدامة وخضراء.
وأشار إلى أن مطروح تخطو بخطى ثابتة لتحقيق التنمية الحقيقية على أرضها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خاصة بعد البدء في مشروع العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع تنمية غرب مصر، ليضاف هذان المشروعان إلى الـ11 مشروعًا الاستثماري، والذي تم البدء فيها بالفعل على أرض المحافظة لتكون مطروح بالفعل مستقبل مصر.
مرسى مطروح
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