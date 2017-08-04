أبرز مشاهد نيمار بوسائل الإعلام بعد تعاقده مع سان جيرمان

قدم القطري ناصر الخليفي، رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسباني السابق، لوسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، بعدما تعاقد معه لمدة 5 مواسم، مقابل دفع الشرط الجزائي للفريق الكتالوني، والمقدر بـ222 مليون يورو.





وعلق نيمار على أنباء رحيله عن برشلونة، بسبب رغبته في الخروج من ظل زميله السابق ليونيل ميسي، قائلًا: "ميسي لم يكن له أي دور في رحيلي عن برشلونة، على النقيض لقد كان أحد الأسباب التي شجعتني على الانتقال إلى برشلونة، لأكون بجواره، فهو مثلي الأعلى".





وأضاف النجم البرازيلي: "لم أعاني أي ضغوط في برشلونة، باستثناء الأسبوع الأول لي مع الفريق، لقد كنت عصبيًّا، لأنني أتدرب مع مثلي الأعلى، ولكن بعد ذلك لعبت بأعصاب هادئة، لأنني بجوار الأفضل، وكل لاعب يتمنى اللعب بجوار الأفضل؛ لكي يفوز بالبطولات".





وأتم نيمار: "أشكر ميسي؛ لأنه استقبلني بشكل رائع منذ اليوم الأول لي في برشلونة، وتعلمت كثيرًا منه على مدار 4 مواسم، ولكن أنا حاليًّا بصفوف باريس سان جيرمان، ودوري مساعدة زملائي على الفوز بالبطولات قدر الإمكان".





وأبدى نيمار سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الفرنسي، وقال: "أشعر أنني في بيتي، لديّ مزيد من الأصدقاء بصفوف باريس سان جيرمان". وأضاف: "جئت هنا من أجل تحديات جديدة في مشواري مع كرة القدم، جاهز للعب، وأتطلع لارتداء قميص الفريق في أسرع وقت ممكن".





وشدد على أن قرار رحيله عن صفوفه برشلونة، والانضمام لصفوف سان جيرمان، هو الأصعب في حياته، وأوضح: "لم أنضم إلى باريس سان جيرمان من أجل المال، وإلا كنت في مكان آخر، بل قررت الانضمام إلى نادٍ كبير، والبحث عن تحديات جديدة، فأفضل لاعبين يتواجدون هنا في باريس".





وبسؤاله عن الشرط الجزائي الجديد في عقده مع النادي الباريسي، رد اللاعب البرازيلي ضاحكًا: "لقد وصلت إلى باريس منذ دقائق"، وأشار اللاعب البرازيلي إلى أنه قرر الانضمام إلى صفوف العملاق الباريسي، منذ 48 ساعة فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه مستعد لخوض مباراة أميان، في بداية مشوار باريس سان جيرمان، بالدوري الفرنسي.





من جانبه قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، إن نيمار انضم إلى صفوف الفريق من أجل المساهمة في تتويجه بالبطولات، والانضمام للمشروع الرائع للنادي.





ويرى الخليفي أن صفقة التعاقد مع نيمار ستحقق المزيد من الأرباح الاقتصادية.





وتابع: "بتواجد نيمار ستزيد القيمة التسويقية لباريس سان جيرمان، بقيمة 50%"، وشدد رئيس النادي الباريسي: "أؤكد أن باريس سان جيرمان هو من سدد قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار، وليس اللاعب".





واستطرد: "سنربح من وراء نيمار مبالغ أكثر مما دفعنا لضمه من صفوف برشلونة، فاللاعب لم ينضم إلى صفوف الفريق من أجل المال، مثلما يتردد في وسائل الإعلام". وأتم ناصر الخليفي: "بالطبع التعاقد معه مقابل 222 مليون يورو مبلغ ضخم جدًّا، ولكننا سنحقق مكاسب أكبر من هذا المبلغ".





في سياق آخر أشارت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إلى نية النجم البرازيلي اللجوء للمحكمة من أجل الحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير، والتي أكد النادي الكتالوني إلغاءها، بعد انتقال لاعبه السابق إلى باريس سان جيرمان.





وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن وكلاء أعمال نيمار ينوون ملاحقة برشلونة قضائيًّا من أجل الحصول على المكافأة التي رفع النادي على أساسها الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وتبلغ قيمة المكافأة 26 مليون يورو كان مقررًا أن يتقاضاها في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي.





ويعتقد موكلو نيمار، حسب "سبورت"، أنه يحق للاعب الحصول على مكافأته بما أنه فسخ عقده مع برشلونة يوم الخميس، أي بعد 3 أيام من الموعد المحدد لحصوله عليها، إلا أن مسئولي النادي الكتالوني يرون أنه لا يحق لنيمار الحصول على مكافأة بعدما فسخ العقد.





وبالنظر إلى بطولات سان جيرمان سنجد أن الفريق الباريسي احتكر- بشكل شبه كامل- الألقاب المحلية في السنوات الـ4 الأخيرة، ولا ينقصه سوى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



