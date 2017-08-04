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أستاذة أمراض قلب: 40% من النساء يعانون السلس البولي
الجمعة 04 أغسطس 2017 07:11 م
السلس البولي نساء
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السلس البولي نساء
أحمد صبرى
قالت الدكتورة جميلة نصر، أستاذة أمراض القلب ونائبة رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، وعضو المجلس القومي للمرأة، إن 40% من النساء في الفئة العمرية من 30 إلى 60 عاما يعانون من السلس البولي الناتج عن فرط نشاط المثانة.
وأضافت فى كلمتها بمؤتمر طبي للتوعية بالسلس البولى: "في المتوسط حسب الدراسات تمكث السيدات قرابة 6 سنوات و نصف قبل اللجوء الي الطبيب للمشورة والعلاج ومن المعروف علميا أن تلك الحالة تزيد مع التقدم في العمر للجنسين بشكل عام".
وأوضحت ان المجلس القومى يسعي للوصول للمرأة في كل مكان عبر مختلف الطرق مثل حملة طرق الأبواب، وعقد الجلسات لتوعية المراة للوقاية من الأمراض ثم العلاج,
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