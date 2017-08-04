مواجهات قرعة الدور التمهيدي لأبطال أوروبا ويوروبا ليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، قرعة الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول الإنجليزي نظيره هوفنهايم الألماني، فيما يلتقي إسطنبول باشاك شهير التركي، بإشبيلية الإسباني.





ويواجه يونج بويز السويسري، سيسكا موسكو الروسي، بينما يصطدم نابولي الإيطالي بنظيره نيس الفرنسي، فيما يلتقي سبورتنج لشبونة بستيوا بوخارست الروماني.





كما أوقعت القرعة كوبنهاجن الدنماركي ضد كارباج، وأبويل نيقوسيا القبرصي يواجه براج التشيكي، وأوليمبياكوس اليونايني أمام ريجيكا الكرواتي.





وتقام مباريات الذهاب بين يومي 15 و16 أغسطس المقبل، بينما تقام مباريات العودة في 22/23 من الشهر الحالي.





وفي الدوري الأوروبي أسفرت قرعة الدور نفسه عن مهمة سهلة لميلان الإيطالي، حيث أوقعته في مواجهة شكينديجا المقدوني، وكان ميلان، المدعوم بشكل كبير من خلال ملاكه الجدد الصينيين، قد صعد إلى الدور التمهيدي بالفوز في التصفيات على كرايوفا الروماني، ويعد مرشحًا قويًّا للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة الموسم الجديد.





ومن أبرز المواجهات التي أسفرت عنها القرعة، اليوم، لقاء باناثينايكوس اليوناني مع أتلتيك بيلباو الإسباني، وإيفرتون الإنجليزي مع هايدوك سبليت الكرواتي.





ويشهد الدور التمهيدي أيضًا لقاء فاردار المقدوني مع فنربخشه التركي، وأياكس الهولندي مع روزنبورج النرويجي، وأوسجيك الكرواتي مع أوستريا فيينا النمساوي، وسرفينا زفيزدا الصربي مع كراسنودار الروسي.





وتقام مباريات الذهاب والإياب للدور التمهيدي في 17 و24 أغسطس الحالي، على الترتيب، على أن يتأهل 22 فريقًا من الدور التمهيدي إلى دور المجموعات الذي تسحب قرعته خلال حفل اليويفا المقرر في موناكو.



