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أستاذ مسالك : تضخم البروستاتا يسبب السلس البولي
الجمعة 04 أغسطس 2017 04:07 م
تضخم البروستاتا
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تضخم البروستاتا
أحمد صبرى
قال الدكتور عبدالحميد يوسف أستاذ المسالك بطب عين شمس، إن نسبة السلس البولي لدى الرجال فى مصر تصل إلى 16% وهي نسبة مقاربة للنسب العالمية، وتنتج عن ضعف فى صمامات المجري البولى.
وأضاف يوسف في تصريحات للمال على هامش مؤتمر الوقاية من السلس البولى الذى تنظمه شركة ايفا فارما والمجلس القومى للمرأة، أن السبب الرئيسي لهذا المرض هو تضخم البروستاتا إضافة لعدم القدرة على التحكم فى البول بسبب فرط نشاط المثانة وهو مايعمل على ضعف الصمامات البولية التى تتحكم فى نزول البول.
وأشار إلى أن هناك أسبابا اخرى للإصابة بالمرض تتضمن وجود أورام بالدماغ وأى مشاكل بأعصاب المسالك، إضافة للعوامل النفسية ووجود أمراض مصاحبة مثل السكر .
ونصح يوسف هؤلاء المرضي بالمداومة على بعض التمارين التى تقوى عضلات منطقة الحوض حتى تستطيع التحكم فى البول ، وتقليل التوتر اضافة للعلاجات الدوائية.
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