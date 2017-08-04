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اقتصاد وأسواق
البنا يتلقى تقريرًا حول أعمال الحملة القومية للنهوض بالقطن
الجمعة 04 أغسطس 2017 12:57 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً حول الاجتماع الرابع للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، والذي عقد برئاسة الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، موضحاً أن المساحات المنزرعة بالقطن العام الحالي بلغت 220 ألف فدان، والمستهدف زراعته العام المقبل 500 ألف فدان، ضمن خريطة مصرية لإعادة إحياء زراعة القطن المصري محليا لزيادة عائد الفلاح من المحصول.
وبحسب تقرير الاجتماع والذي عقد لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال وأنشطة على مستوى محافظات الجمهورية المنزرعة بها المحصول، تم التأكيد على ضبط منظومة تسويق أقطان الإكثار، تجنباً لخلط البذور، والحفاظ على القطن المصري المعروف بشهرته وسمعته العالمية.
وقال الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الاجتماع إهتم بالتركيز على الأقطان المنزرعة في وقت متأخر، وتكثيف عمليات الارشاد والمتابعة لهذه الحقول، حتى يضمن المزارع الحصول على إنتاجية عالية، تساهم في رفع مستوى معيشته وزيادة دخله، مشددا علي إستكمال أعمال الحملة في كافة محافظات القطن بالوجهين البحري والقبلي، من خلال أيام الحقل، والندوات الارشادية، والتواصل المباشر مع المزارعين لتوصيل حزمة التوصيات خاصة في هذا الوقت من عمر النبات.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة والقيادة السياسية في مصر على النهوض بالقطن المصري، ليعود الى سابق عهده وعرشه، لافتاً إلى أن اجمالي المساحة المنزرعة بالمحصول حتى الآن بلغت 220 ألف فدان، منهم 62 أف فدان من أقطان الإكثار، والتي تكفي لزراعة نصف مليون فدان من القطن العام المقبل.
وزارة الزراعة
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