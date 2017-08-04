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أسعار الدولار بالبنوك
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البنك الأهلي المصري
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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
سعر عيارات الذهب بالسوق المحلية ومحال الصاغة
الجمعة 04 أغسطس 2017 10:58 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
714 إلى 717
عيار 22
655 إلى 657
عيار 21
625 إلى 627
عيار 18
536 إلى 537
عيار 14
417 إلى 418
عيار 12
357 إلى 358
الاونصة
22,214 إلى 22,285
الجنيه الذهب
5,000 إلى 5,016
الكيلو
714,286 إلى 716,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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