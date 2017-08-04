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عقـــارات
عاصمة إدارية جديدة لبورسعيد
الجمعة 04 أغسطس 2017 02:42 ص
ترفيق شرق بورسعيد 99
أخر الأخبار
ترفيق شرق بورسعيد 99
بورسعيد - أمانى العزازى:
قرر مجلس الوزراء فى يناير 2014 زيادة الحد الأقصى لمساحة الوحدة بتعاونيات الإسكان من ٨٠ إلى ١١٥ مترا، ما يعنى مراجعة مشروع الإسكان التعاونى الذى تم طرحه ببورسعيد فى نفس العام، بإجمالى ثلاثة ألاف وحدة.
بلغ عدد المتقدمين والمستحقين حوالى ١٢ ألف متقدم، سددوا عشرة ألاف جنيه، دفعة مقدمة، وذلك حسبما أكد المهندس حسام رزق، رئيس هيئة التعاونيات، خلال جولته التفقدية ببورسعيد أمس، لوضع حجر أساس المرحلة الثانية من المشروع، والتى أطلق عليها محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، العاصمة الإدارية الجديدة لبورسعيد.
قال رزق إن إجمالى ما أنفقته الهيئه على بناء المرحلة الأولى من المشروع بلغ ٧٠٠ مليون جنيه، حتى الأن، نظرا لارتفاع أسعار مستلزمات البناء، والتعويضات التى تم صرفها للمقاولين عن فروق الأسعار.
وأكد عزمه على طرح كراسات شروط جديده للمشروع، تتضمن طرح خيارات أوسع لنماذج الوحدات بمساحات مختلفة، بما يتوافق مع متطلبات المواطنين، ومقدرتهم المالية.
وأوضح أن إجمالى الاستثمارات المرصوده لتنفيذ المشروع تتجاوز ٣ مليارات جنيه.
وأضاف أن المرحلة تتضمن إنشاء ٢٦ برج استثمارى، و٦٨ برج تعاونى و4 أبراج إدارية لخدمة المنطقه الاقتصادية ببورسعيد، بالإضافة إلى جراج يستوعب ١٤٦٠ سيارة، ومنطقة ترفيهية تتضمن إنشاء ٤ دور سينما، ومركز ترفيهى معلق، ينفذ لأول مرة بمصر، لتصبح منطقة متكاملة الخدمات وعاصمة جديدة إدارية لبورسعيد، ومن المقرر الانتهاء منها بداية ٢٠١٨، وتسليم المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الحالى.
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