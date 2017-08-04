مستوردون: تراجع الواردات مؤقت لهذا السبب

طارق قابيل 699



دعاء حسنى:



طالب مستوردون بضرورة مراجعة السياسات والقرارات المقيدة للاستيراد، مؤكدين أن مؤشر انخفاض الواردات بـ 10 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليس وحده مقياسا معبرا عن نجاح سياسات الحكومة الرامية لخفض عجز الميزان التجارى.



وأظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة أصدرته أمس، تسجيل الواردات تراجعا خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 30%، لتصل إلى 24 مليار دولار، مقابل 34 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي، وفي المقابل ارتفعت الصادرات 8 % إلى أكثر من 11.1 مليار دولار، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وانعكست هذه المؤشرات على الميزان التجارى، إذ سجل تراجعا 46 % ليصل إلى 13 مليار دولار، مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





من جانبه وصف محمد رستم، أمين رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجع الواردات بأنه تراجع مرحلى، ومؤقت، لمدة عام، ثم سيرتفع مرة أخرى تأثرا بالزيادة المتوقعة فى الأجور، ومرتبات الأفراد، وهو أمر طبيعى سبق وأن شهدته العديد من الدول التى سبق وأجرت تجربة لخفض قيمة عملتها المحلية، مثل لبنان وتركيا والبرازيل.



وأوضح أن معاودة الواردات الارتفاع سيأتى فى ظل عدم وجود إنتاج محلى يغطى نمو الطلب.



وأضاف أن رفع سعر الدولار لدفع نمو الصادرات، وزيادة معدلات السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ثبت أنه كلام سليم نظريا، ولكن وفقا للمؤشرات فلم تزد السياحة ولا الاستثمارات لارتباطهما بالأوضاع الأمنية، فيما زادت الصادرات بنسبة طفيفة خلال النصف من العام الجاري.



وقال إن ما تحملته الدولة من زيادة فى تكلفة الواردات على الموازنة العامة للدولة ومعيشة الأفراد، فاق ما جنته من أرباح الزيادة الطفيفة فى الصادرات.



وأضاف أن الواردات الرسمية وغير الرسمية توازى 100 مليار دولار، سنويا، وقد تنخفض لـ 80 مليار دولار هذا العام ، وبالتالى فإن زيادة سعر الدولار من 8.88 جنيه لقرابة 18 جنيها، سيكون أثره على التكلفة الإضافية للواردات حوالى 800 مليار جنيه، مقابل 32.4 مليار جنيه ربحتها الدولة من زيادة الصادرات، لو افترضنا حفاظ الأخيرة على نسب النمو التى حققتها خلال النصف الأول من العام، حيث اقتربت من 900 مليون دولار.



ويرى رستم ضرورة سعى الحكومة لتخفيض سعر الدولار، لخفض تكلفة المعيشة على المواطن، وخفض التكلفة التى تتحملها الموازنة العامة للدولة.



وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المستوردين، إن الحكومة وتحديدا وزارة التجارة خفضت الواردات وخلقت مقابلها 4 أزمات.



وأضاف أن الأزمات تمثلت فى التضخم، وما نتج عنه من ركود وقلة دوران رأس المال، وتسريح العمالة لتقليص النفقات، فضلا عن تسبب بعض القرارات مثل القرار 991 و43 فى الإساءة لصورة مصر بالخارج، إذ يشترطا للاستيراد تسجيل المصانع المصدرة لمصر، وتتعنت الوزارة فى مرحلة التسجيل لتقييد الاستيراد، وهذا له تداعيات على تراجع جاذبية السوق المصرية للاستثمار.



وقال إن تحليل تداعيات تراجع الواردات بنحو 10 مليارات دولار أمر ضروى، لتحديد مقابل التقييد الكبير فى الاستيراد، كما أن الصادرات لم تنمو سوى بـ 8 %، خلال النصف الأول من العام الجارى، رغم سلسلة القرارات التى اتخذتها الحكومة، وأبرزها التعويم.



ووصف سياسات الحكومة فى جزئية تشجيع المستوردين على التحول للتصنيع بـ "الناجحة"، مدللا على ذلك باتجاه قرابة 25 مستثمرا لأدوات المطبخ، إلى تصنيعها عبر حوافز قدمتها وزارة التجارة، من خلال هيئة التنمية الصناعية، من خلال توفير مجمعات صناعية بأراض مجانية، وإعفاء من الضرائب، فضلا عن تمويلات بنكية بفوائد ميسرة تقترب من 5%.



فيما قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأرقام الرسمية التى تشير إلى تراجع الواردات "غير دقيقة"، لافتا إلى أن العديد من السلع التى صدرت بشانها قرارات وزارية لتقليص دخولها، تتصدر حاليا قائمة الواردات، ما يعنى أن مافيا التصدير نجحت فى فرض كلمتها.



وأكد أن هناك صعوبة فى وصف سياسات وزارة التجارة تجاه خفض الواردات بـ "الناجحة"، وسط النتائج السلبية الأخرى على حركة السوق، مثل الكساد، وزيادات الأسعار، ونقص معروض السلع، واستمرار سعر صرف عند مستويات قريبة من 18 جنيها.



قال إنه لا يمكن الاشادة بالانجازات، مثل افتتاح مصانع جديدة دون الالتفات لآلاف المصانع التى تغلق أبوابها، فى عدة مناطق صناعية، ومنها العاشر من رمضان، وبدر، و6 أكتوبر، نتيجة لارتفاع أسعار الخامات، وزيادة الأجور والخدمات.



وأضاف أن البنك المركزى فاجئنا الثلاثاء الماضى بزيادة الاحتياطى الأجنبى، وهو أحد المؤشرات الهامة لتغطية أرصدة مصر من الاستيراد لمدة 6 أشهر، إلا أن تلك الزيادة خادعة، لأنها لم تأت من ناتج صادرات أو استثمارات، ولكن نتيجة للاقتراض وطرح أذون خزانة وسندات.



وأوضح أن زيادة الاحتياطى الأجنبى إذا كان عن موارد حقيقة للدولة، سينعكس فى شكل تراجع لسعر صرف الدولار.



ويرى شيحة أن الزيادات فى مؤشر الصادرات، زيادة "طفيفة"، وناجمة عن زيادة صادرات شركات إلكترونيات شهيرة مثل "إل جى"، و "سامسونج"، مستفيدة من اتفاقية الكوميسا التى تعفى مصر من الجمارك مع عدة دول أفريقية.



كان البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة أمس، قد أشار إلى أن النمو فى مؤشر الصادرات خلال النصف الأول من العام الجارى، تحقق عبر زيادة فى صادرات قطاع المواد الكيماوية والأسمدة بنسبة 34%، لتصل 2.2 مليار دولار، كما ارتفعت صادارت مواد البناء بنسبة 17% لتصل إلى 2.6 مليار دولار.



وأضاف البيان أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت 9 % لتصل إلى 687 مليون دولار، كما ارتفعت صادارت الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بنسبة طفيفة تقدر بـ1%.



وأرجع وزير التجارة، طارق قابيل، الزيادة في الصادارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشكل فعال، وساهمت في تراجع العجز في الميزان التجاري.



وقال قابيل إن السبب فى تحسن العجز فى الميزان التجارى خلال النصف الأول من العام الجارى، هو الحد من استيراد منتجات متدنية الجودة، واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات، وترشيد الواردات، والحد من استنزاف العملات الصعبة.



وأوضح أن هذه الإجراءات تضمنت زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية، من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي.



وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية التي كان نقصها خلال الأعوام الأخيرة سببا في عدم استقرار سعر الصرف.



وقال البيان إن الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، شملت الدول التي ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الفرانكفونية، وتجمع الافتا، والميركوسور، والسادك، والأوبك، ودول حوض النيل، والأسيان، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي، وأفريقيا.

