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رياضة
أول تكريم للحضري بعد انتقاله للدوري السعودي
الخميس 03 أغسطس 2017 10:36 م
التعاون يكرم الحضري
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التعاون يكرم الحضري
علي المصري
كرم علي الشعايعي، نائب رئيس نادي التعاون السعودي، الدولي المصري عصام الحضري، إثر تألقه في معسكر الفريق في تركيا، بعد الإشادة التي حصل عليها من الجهازين الفني والإداري للفريق السعودي.
وجاء الحضري في المركز الثاني، في قائمة اللاعبين المتألقين في معسكر تركيا، بعد جهاد الحسين، فيما حل الحارس الشاب معتز البقعاوي في المركز الثالث، وأكد عبدالله الدخيل مدير الفريق، أن جميع اللاعبين يستحقون التكريم نظير التزامهم الكبير وتألقهم خلال معسكر تركيا.
واختتم التعاون، معسكره المغلق، يوم السبت الماضي، والذي أقيم بمنتجع "فناربخشة" بتركيا، والذي استمر لـ 16 يوماً لعب خلاله 5 مباريات ودية، قبل أن يمنح المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام، فيما عاد الفريق لتدريباته أمس الأربعاء، على ملعب النادي.
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