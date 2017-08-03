القمح والماشية والسولار أهم ما استقبلته الموانئ

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

محمود محسن



شهدت الموانئ نشاطاً كبيرًا في حركة السفن والشاحنات، اليوم الخميس، واستقبلت ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح وزيت الصويا، بالإضافة إلى 10576 رأس ماشية وغيرهم من السلع، في حين وصل وغادر 5575 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 277 شاحنة.



واستقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرت سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.



ميناء الإسكندرية



وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الإستراتيجية.



وأوضح الغندور أن يجري تفريغ شحنة قمح تزن 48 ألف طن من علي متن السفينتين "كافاكازي" و"فولجا" قادمتين من روسيا، ويجري تفريغ أيضاً السفينة "تورم لوتي" القادمة من الأرجنتين وعلى متنها 30 ألف طن زيت صويا، كما يجري تفريغ شحنة رؤوس ماشية حية 10576 رأس ماشية على متن السفينتين "يوزر شيف تو" و"بي إم سبايردون" قادمتين من أوكرانيا والبرازيل.



ولفت الغندور إلى أن يجري تفريغ شحنة سيارات 1857 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا وإسبانيا، على متن العبارات "جراند ديترويت" و"جراند أوربا" و"جراند بينين".



ووصلت السفينة "كوب ستار" قادمة من روسيا وعلي متنها 6 آلاف فحم جاري تفريغهم، وتم تفريغ شحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من السعودية علي متن السفينة "البترولية"، وتفريغ شحنة زيوت بترولية تزن 7 آلاف طن قادمة من الإمارات وإيطاليا علي متن السفينتين "يم بلوتو"، و"كريم كي".



من جهته، قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 113 سفينة، وغادرت 10 سفن، ووصلت 11، وتراكي على الأرصفة 41، وتواجد بالمخطاف الخارجي 19، والداخلي 14.



وأضاف عطية أن النظام الإلكتروني سجل دخول وخروج 10381 شاحنة عامة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وأشار عطية إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون واحدي عشر ألف طن منهم 330 ألف طن قمح، وخرجت من الميناء 17 شاحنة محملة بالقمح حمولتها 510 طن متجهة الي المطاحن بالمحافظات، وخرج عن طريق النقل النهري عبر الهاويس المالح 19 وحدة نهرية علي متنها 5500 طن فحم.



ووجه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها.



ميناء سفاجا



وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين محبة والنوى اكسبريس، وعلى متنهم 354 راكبًا و60 شاحنة، و4 شاحنات عفش ركاب، و24 سيارة، وغادرت السفينتين القاهرة وعمان وعلى متنهم 1256 راكبًا من العمالة الموسمية، و21 شاحنة، و75 سيارة.



وشهد الميناء استقبال السفينتين عمان وبوسيدون اكسبريس، وعلى متنهم 192 راكبًا و48 شاحنة و3 شاحنات عفش ركاب، و 22 سيارة، فيما غادرت السفينتين محبة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 959 راكبًا من العمالة الموسمية، و71 شاحنة، و12 سيارة.



ميناء الغردقة



وشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 729 راكبًا من العمالة الموسمية، و18 سيارة والعبارة لابسبس وعلى متنها 72 راكبًا من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ، بينما شهد -أمس- استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 471 راكبًا و86 سيارة.



ميناء نويبع



وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 388 راكبًا و10 برادات و9 تريلات و11 سيارة وباصان جيت.



بينما شهد الميناء -أمس- استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 429 راكبًا و13 برادًا و8 تريلات و17 سيارة وباصان جيت، فيما غادرت السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 725 راكبًا و19 برادًا و11 تريلا و11 سيارة و3 باصات جيت.



ميناء دمياط



وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضح أن جاري تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهري.



وأشار إلى أن غادر الميناء 77 سيارة بحمولة 3745 طن قمح، بالإضافة إلى قطاران بحمولة 2625 طن قمح.



تجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79036 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 50321 طناً.



وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 2320 طن يوريا، و9000 طن فوسفات، و400 طن كحول، و2000 طن ملح، و3780 طن ذرة.