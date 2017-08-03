نيمار يوقع عقد انتقاله لسان جيرمان.. وهكذا ودعه ميسي



علي المصري



قالت تقارير فرنسية، إن البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الإسباني، وقع عقدًا يمتد لـ5 سنوات، مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأعلن برشلونة الإسباني، مساء اليوم الخميس، عن تسلمه قيمة الشرط الجزائي، في عقد اللاعب البرازيلي، البالغ 222 مليون يورو، بعد أن أعلن الأخير رغبته في الرحيل إلى باريس سان جيرمان.



ومن المنتظر أن يتم تقديم اللاعب الدولي البرازيلي، لوسائل الإعلام، غدا الجمعة، في مؤتمر صحفي كبير، سيعقد في ملعب "حديقة الأمراء"، وكانت هناك أقاويل بتقديم اللاعب في ساحة برج إيفل، وحصل مسئولو النادي الباريسي، علي موافقات الأمن.



وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد ودع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا برسالة خاصة وجهها له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.



وكتب ميسي في رسالة الوداع: “كان من دواعي سروري أن تقاسمت كل هذه السنوات معك صديقي نيمار، وأتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتك”.









ورد نيمار على رسالة ميسي المؤثرة قائلًا له: «شكرًا لك أخي، سأشتاق لك»، كما تدخل اللاعب الكبير رونالدينهو بتحية لهما.





وكان نيمار، قد ودع زملاءه في فريق برشلونة الإسباني، قبل إجراء الحصة التدريبية صباح أمس، إذ أكدت إذاعة “راك 1” الكتالونية أن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر في الساعة التاسعة صباح الأربعاء، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



وأوضحت الإذاعة أنه بعد إبلاغ زملائه بقراره، غادر نيمار، سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.





ورد نيمار على رسالة ميسي المؤثرة قائلًا له: «شكرًا لك أخي، سأشتاق لك»، كما تدخل اللاعب الكبير رونالدينهو بتحية لهما.وكان نيمار، قد ودع زملاءه في فريق برشلونة الإسباني، قبل إجراء الحصة التدريبية صباح أمس، إذ أكدت إذاعة “راك 1” الكتالونية أن نيمار وصل إلى المدينة الرياضية خوان جامبر في الساعة التاسعة صباح الأربعاء، وأعلن لزملائه في غرفة خلع الملابس قبل انطلاق التدريب قراره بالرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.وأوضحت الإذاعة أنه بعد إبلاغ زملائه بقراره، غادر نيمار، سريعا مركز التدريبات دون الإدلاء بتصريحات.





