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عقـــارات
مدبولى يخصص حيًا للإسكان التعاونى بمدينة شرق بورسعيد
الخميس 03 أغسطس 2017 09:24 م
الدكتور مصطفى مدبولى
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الدكتور مصطفى مدبولى
أمانى العزازى
صرح المهندس حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات الإسكان، أن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، صدق على تخصيص حى كامل لهيئة تعاونيات الإسكان بمدينة شرق بورسعيد، المعروفة بالمدينة المليونية، لاستيعاب كافة المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة تعاونية من أبناء بورسعيد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ببورسعيد، اليوم الخميس، فى إطار افتتاحه للمرحلة الثانية من مشروعات الإسكان التعاونى ببورسعيد.
وأشار رزق إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة على زيادة الدعم الممنوح للوحدة التعاونية من 500 ألف إلى 800 ألف جنيه، فى إطار التيسير على المواطنين، مؤكدًا أن المجلس يدرس توفير أنظمة سداد وفقاً لمسطح الوحدة بما يتناسب والمقدرة المالية للمواطنين المتقدمين، ومد الفترات الزمنية للسداد لتصل إلى 30 عامًا، ومنح خصومات للسداد الفورى لثمن الوحدة.
وطالب رزق المواطنين بعدم الاعتداد سوى بكراسة الشروط التى ستطرحها الهيئة على مدار الأسبوعين القادمين، بالتنسيق مع محافظة بورسعيد التى تتضمن كافة شروط التعاقد ونماذج الوحدات بالأسعار والمساحات والمقدمات وفترات السداد، لافتًا إلى أن الكراسة التى سيتم طرحها تلبى كافة احتياجات المواطنين من وحدات المشروع.
من ناحية أخرى، أكد رئيس تعاونيات الإسكان على موافقته الالتزام برغبة المتقدمين للمشروع الراغبين فى تنفيذ مساحة الوحدة بإجمالى 80 مترًا وبدون تشطيبات نهائية.
يذكر أن نواب بورسعيد تقدموا بمذكرة لوزير الإسكان لإلزام الهيئه بالشروط التى تضمنتها استمارات المشروع وتم طرحها عام 2014.
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