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اقتصاد وأسواق
السيسي يصدر قانون ربط الموازنة الجديدة
الخميس 03 أغسطس 2017 09:03 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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مها أبوودن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 145 لسنة 2017 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، فى تأخر لم تشهده الموازنات المصرية قبل ذلك، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على بدء السنة المالية الجديدة.
ووفقاً لمصادر بوزارة المالية، فإن عملية صرف النفقات تمت وفقاً لمخصصات نفس الفترة السابقة من العام المالى الماضى، لحين تصديق الرئيس على الموازنة الجديدة.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر الموازنة قبل بدء العام المالى الجديد بنحو أسبوع أى قبيل إجازة عيد الفطر الماضى، بعد جلستين فقط من المناقشات العلنية، رغم تضخم رقم مخصصات الانفاق فيها وتخطيها التريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخ الموازنات.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون ربط الموازنة اليوم، تمهيدًا لبدء سريانها.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بمبلغ تريليون، و489 مليارًا و95 مليونًا و107 آلاف جنيه.
وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الأقراض ومبيعات الأصول المالية، وغيرها من الأصول بمبلغ 852 ملياراً و347 مليوناً و20 ألف جنيه.
وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ إجمالى المصروفات فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 ما قدره "تريليون ومائتان وسبعة مليارات ومائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه.
وبلغت الأجور وتعويضات العاملين إجمالى قدره مائتان وتسعة وثلاثون ملياراً وتسعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه.
وقدر إجمالى شراء السلع والخدمات بمبلغ اثنان وخمسون مليارًا وخمسة وستون مليوناً ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه، كما قدرت الفوائد بإجمالى ثلاثمائة وثمانون ملياراً، وتسعمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه.
وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارًا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونًا ومائتان وثلاثة آلاف جنيه.
كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ مائة وخمسة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وواحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وعشرون ألف جنيه.
وبلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية قيمة إجمالية مائتان وخمسة وستون مليارًا وثلاثمائة وتسعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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