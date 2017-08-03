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أسواق عربية
دبى تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط أبوظبى
الخميس 03 أغسطس 2017 08:21 م
بورصة دبي 1
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بورصة دبي 1
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بقيادة دبى وسط تعاملات متواضعة، وهبوط 3 أخرى، منها سوق أبوظبى وسط نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام الحالي.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر سوق مال دبي العام زاد بحوالى 0.4% ليتقدم إلى 3675 نقطة ليحقق مكاسب لخمس جلسات متتالية.
كما كسب مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.4% ليرتفع إلى 9398 نقطة في تعاملات هزيلة، مع صعود أسعار أسهم نصف البنوك الستة المدرجة بالبورصة.
وصعدت مؤشرات بورصات تداول السعودية وبورصة القاهرة وبورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.07% للأولى، و0.06% للثانية، و0.03% للثالثة، لتستقر عند 7086 نقطة، و13413 نقطة، و6826 نقطة على التوالى.
وتراجعت مؤشرات سوق مال أبوظبى وبورصتى مسقط والبحرين بنسبة ضعيفة بلغت 0.3% لكل منها لتستقر عند 4596 نقطة و5066 نقطة و1323 نقطة على الترتيب.
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