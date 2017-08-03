مميش يترأس أولى اجتماعاته بمجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية

الفريق مهاب مميش

نادية صابر



اجتمع الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وأعضاء مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، في أول اجتماعاته برئاسة الفريق، لمناقشة جدول الأعمال للفترة المقبلة، وكذلك اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.



وأكد الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الدعم الكامل والمساندة لجميع المستثمرين في المنطقة، وكذلك دعم مجلس الوزراء لأي مستثمر محلي جاد في تنمية وتطوير وإقامة مشروعات تنموية داخل المنطقة، ومن ثم إيجاد فرص عمل للشباب والعمالة المصرية.



وأشار مميش إلى أن المنطقة الاقتصادية تقدم تسهيلات للمطورين الصناعيين والمستثمرين لضخ استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين زيادة استثماراتهم، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات ليتم الانتهاء منها في يونيو 2018 المقبل.



وأضاف الفريق مهاب مميش أن الاتفاقيات والتسويات والعقود المبرمة بين المنطقة الاقتصادية والمستثمرين تركز على إرضاء الطرفين بما لا يخل بحقوق الدولة، مؤكداً على أن المصلحة العامة تقتضي دعم مزيد من المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق إضافة للمنطقة والاقتصاد المصري.



وأكد الفريق «مميش» أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير في مسارين متوازيين، أولهما يهدف إلى تسوية المشاكل القديمة العالقة مع المستثمرين والثاني يتمثل في جذب استثمارات جديدة للمنطقة بما توافق مع خطة تنمية وتطوير المنطقة.



وعلى الجانب الآخر بدأ محمد حلمي السعيد، ممثل بنك مصر وعضو مجلس الإدارة، كلمته بالترحيب بالفريق مهاب مميش، لافتاً إلى الجهود المبذولة التي قام بها من تسويات وتوقيع عقود وحل مشكلات مستثمري المنطقة الاقتصادية في فترة قصيرة جدا من ولايته رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.



وعقب ذلك بدأ التصويت خلال الاجتماع على اختيار رئيس مجلس الإدارة حيث وافق الفريق مميش وأعضاء مجلس الإدارة على انتخاب المهندس عبدالناصر الرفاعي رئيساً لمجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضواً منتدباً، واختيار اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية وخالد عبدالمنعم الممثل القانوني للهيئة أعضاء جدد بمجلس الإدارة.



وخلال الاجتماع، أكد المهندس عادل فتحي رئيس الشركة المصرية الصينية، على أهمية تشجيع ودعم مستثمري المنطقة وهو ما لمسه بشكل جاد من قبل الفريق مهاب مميش، واصفاً مراسم توقيع العقود والتسويات التي تمت أول أمس في مجلس الوزراء بأنه حدث تاريخي يدل حقيقة على تعاون المنطقة الاقتصادية والحكومة ووزارة الاستثمار، والجدية في دعم المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم.



حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الشركة محمد حلمي السعيد ممثلاً عن بنك مصر، والمهندس عبدالناصر رفاعي العضو المنتدب للشركة، واللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة والمهندس عادل فتحي، ممثلاً عن الشركة المصرية الصينية، وأشرف سعيد عن شركة تنمية خليج السويس، وأحمد عبدالشافي عن المصرية الصينية، والمهندسة غادة لبيب والدكتور خالد عبدالمنعم الممثل القانوني للهيئة.



جدير بالذكر أن شركة التنمية الرئيسية هي شركة مساهمة تملك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 51% من أسهما، و30% نصيب الشركة المصرية الصينية و16% لشركة تنمية خليج السويس، ويمتلك بنك مصر أسهم بنسبة 3%.



ويرتكز دور شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية في تخطيط وتصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والبنية الأساسية داخل المنطقة الاقتصادية، وتقديم كافة الخدمات للمطورين الصناعيين والمستثمرين.