الإسكندرية تسعى لإنشاء هدار على وادي مريوط

تستعد محافظة الإسكندرية لإنشاء "هدار" على وادي مريوط أمام محطات رفع الثروة السمكية؛ وذلك للتحكم في منسوب المياه فى الوادي وتوفير جميع المعدات والآليات لمواجهة الأمطار، وتحديد الأماكن والنقاط التي يمكن أن تتعرض للغرق خلال موسم النوات ولتجنب حدوث أي مشكلات خلال موسم الشتاء.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور سعاد الخولي، نائب المحافظ، بالجهات المسئولة بالمحافظة، لتجنب ما حدث في شتاء العام قبل الماضي، مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بكل جهده لإيجاد الحلول الدائمة لعدم تكرار مثل تلك الأزمة في السنوات المقبلة، قائلة: "من يخطئ سيحاسب على الفور ولا تهاون في ذلك، لذا سيتم تحديد مسئوليات وأدوار كل جهة على حدة".

يُشار إلى أن "الهدار" يقوم بتثبيت مناسيب المياه في البحيرة لمنع تعريض المناطق المحيطة للغرق فى حال ارتفاع منسوب المياه خلال موسم الأمطار، ويقوم بتنظيم المياه في الاتجاهين فيقوم بمنع المياه القادمة من غرب النوبارية لوادي مريوط، والعكس في حال ارتفاع المنسوب.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المسبقة لمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لاستقبال موسم الأمطار ومواجهة ومنع أزمة غرق المدينة، واتخاذ اﻹجراءات الاحترازية اللازمة لنهو الأعمال المطلوب تنفيذها لعدم تكرار تلك الأزمة.



