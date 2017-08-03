EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
الإسكندرية تسعى لإنشاء هدار على وادي مريوط
الخميس 03 أغسطس 2017 06:51 م
الإسكندرية تسعى لإنشاء هدار على وادي مريوط
أخر الأخبار
الإسكندرية تسعى لإنشاء هدار على وادي مريوط
مها يونس
تستعد محافظة الإسكندرية لإنشاء "هدار" على وادي مريوط أمام محطات رفع الثروة السمكية؛ وذلك للتحكم في منسوب المياه فى الوادي وتوفير جميع المعدات والآليات لمواجهة الأمطار، وتحديد الأماكن والنقاط التي يمكن أن تتعرض للغرق خلال موسم النوات ولتجنب حدوث أي مشكلات خلال موسم الشتاء.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور سعاد الخولي، نائب المحافظ، بالجهات المسئولة بالمحافظة، لتجنب ما حدث في شتاء العام قبل الماضي، مشيرة إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل بكل جهده لإيجاد الحلول الدائمة لعدم تكرار مثل تلك الأزمة في السنوات المقبلة، قائلة: "من يخطئ سيحاسب على الفور ولا تهاون في ذلك، لذا سيتم تحديد مسئوليات وأدوار كل جهة على حدة".
يُشار إلى أن "الهدار" يقوم بتثبيت مناسيب المياه في البحيرة لمنع تعريض المناطق المحيطة للغرق فى حال ارتفاع منسوب المياه خلال موسم الأمطار، ويقوم بتنظيم المياه في الاتجاهين فيقوم بمنع المياه القادمة من غرب النوبارية لوادي مريوط، والعكس في حال ارتفاع المنسوب.
يأتي ذلك في إطار الاستعدادات المسبقة لمحافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، لاستقبال موسم الأمطار ومواجهة ومنع أزمة غرق المدينة، واتخاذ اﻹجراءات الاحترازية اللازمة لنهو الأعمال المطلوب تنفيذها لعدم تكرار تلك الأزمة.
حضر الاجتماع كل من اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الصحصاح نائب رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الغربية لهيئة تنمية الثروة السمكية، والمهندس محمود الدسوقى وكيل وزارة الري بالإسكندرية.
الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا