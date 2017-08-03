إضاءة أهرامات الجيزة باللون الأخضر تضامنًا مع مرضى الكبد

صرحت وزارة الآثار بأنه تضامنًا مع مرضى فيروس سي: الأهرامات باللون الأخضر ، ستضاء في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس 3 يوليو ولمدة ساعة أهرامات الجيزة باللون الأخضر، تضامنًا مع مرضى الكبد الوبائي (فيروس سي).



