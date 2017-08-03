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إضاءة أهرامات الجيزة باللون الأخضر تضامنًا مع مرضى الكبد
الخميس 03 أغسطس 2017 06:27 م
أهرامات الجيزة
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أهرامات الجيزة
سمر السيد
صرحت وزارة الآثار بأنه تضامنًا مع مرضى فيروس سي: الأهرامات باللون الأخضر ، ستضاء في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس 3 يوليو ولمدة ساعة أهرامات الجيزة باللون الأخضر، تضامنًا مع مرضى الكبد الوبائي (فيروس سي).
وذكرت الوزارة، فى بيان صحفى، أن هذا الحدث يأتى بالتنسيق بين وزارتي الآثار والصحة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، مشيرةً إلى الحرص على المشاركة في مثل هذه الأحداث بشكل مستمر؛ إيمانًا منها بدورها في المشاركة المجتمعية، حيث تضاء أهرامات الجيزة في الثاني من أبريل من كل عام باللون الأزرق؛ للاحتفال باليوم العالمي لمرضى التوحد.
وزارة الصحة
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