بحوث النعيم توصي بشراء 3 أسهم عقارية

أوصت بحوث "النعيم" بشراء 3 أسهم عقارات، هي "طلعت مصطفى" و"بالم هيلز" و"السادس من أكتوبر– سوديك"، إضافة للاحتفاظ بسهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"؛ نتيجة توقعاتها بارتفاع أرباح الشركات خلال الربع الثاني على أساس سنوى.





وحددت السعر المستهدف للسهم الأول عند 10.5 جنيه، مقارنة بتداوله حاليًّا عند 7.55 جنيه.





كما حددت السعر المستهدف لـ"بالم هيلز" عند 3.65 جنيه، ويتداول حاليًّا عند 3.08 جنيه، وسهم "سوديك" عند 17.3 جنيه، وسعره السوقي عند 14.10 جنيه.



