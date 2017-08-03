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بورصة وشركات
بحوث النعيم توصي بشراء 3 أسهم عقارية
الخميس 03 أغسطس 2017 05:36 م
النعيم القابضة
أخر الأخبار
النعيم القابضة
أسماء السيد
أوصت بحوث "النعيم" بشراء 3 أسهم عقارات، هي "طلعت مصطفى" و"بالم هيلز" و"السادس من أكتوبر– سوديك"، إضافة للاحتفاظ بسهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"؛ نتيجة توقعاتها بارتفاع أرباح الشركات خلال الربع الثاني على أساس سنوى.
وحددت السعر المستهدف للسهم الأول عند 10.5 جنيه، مقارنة بتداوله حاليًّا عند 7.55 جنيه.
كما حددت السعر المستهدف لـ"بالم هيلز" عند 3.65 جنيه، ويتداول حاليًّا عند 3.08 جنيه، وسهم "سوديك" عند 17.3 جنيه، وسعره السوقي عند 14.10 جنيه.
وعلى صعيد سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" حددت سعره المستهدف عند 10.7 جنيه، ويتداول حاليًّا عند 10.78 جنيه.
النعيم القابضة للاستثمارات المالية
النعيم القابضة للاستثمارات
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