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استثمار
قطاع الأعمال يدرس إثابة العاملين لتعويضهم عن العلاوة الخاصة
الخميس 03 أغسطس 2017 05:28 م
أشرف الشرقاوي 1
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أشرف الشرقاوي 1
المال - خاص
قال أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام إنه سيجتمع برؤساء الشركات القابضة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إثابة العاملين فى ظل عدم مخاطبة العاملين في القطاع بقانون الخدمة المدنية وبالتالي قانون العلاوة الخاصة.
وأوضح :"سننظر ما تحقق من أداء مع ربط للأجور بالإنتاج والأداء، في ضوء نتائج أعمال الشركات وأداء محفظة قطاع الأعمال العام خلال العام المالى المنتهى فى 30/6/2017".
وتابع أنه سيعقد اجتماعا آخر مع ممثلى العاملين بالشركات القابضة لمناقشة الأمر.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي الاتحاد العام للعمال في مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة للوزارة، لاستعراض مؤشرات أداء الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وما شهدته نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية.
وأشاد الوزير بالأداء الجيد للعاملين ما أدى إلى تحسن في النتائج.
وزارة قطاع الأعمال
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