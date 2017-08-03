بحوث النعيم تتوقع تراجع أرباح 3 شركات عقارية

توقعت بحوث "النعيم" أن تشهد شركات التطوير العقاري تراجعًا في الأرباح خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الماضي؛ نظرًا للتحديات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وضغوط التكلفة التضخمية، إلى جانب تباطؤ محتمل في الطلب.





وعلى مستوى أداء القطاع ككل توقعت أن تُسجل المبيعات الجديدة مستويات متواضعة؛ نظرًا لتأثيرات عوامل موسمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنها تستنتج مؤشرات متباينة على مستوى قائمة الشركات المقيدة في البورصة المصرية.





وأكدت "النعيم" توقعاتها بانخفاض هوامش الربحية جراء ارتفاع تكاليف مواد البناء التي زادت بنسبة 35% منذ أواخر 2016، بينما سجلت ارتفاعًا ربع سنوي بحوالي 9% خلال الربع الثاني من 2017.





ورجحت "النعيم"، في مذكرتها البحثية، تباطؤ أنشطة التسليمات خلال الربع الثاني من 2017، بما ينتج عنه مستوى متوسط من الأداء من حيث إجمالي إيرادات معظم الشركات العقارية التى تغطيها "النعيم".





ورأت "النعيم" أنه من المرتقب أن تفصح معظم الشركات عن قوائمها المالية الكاملة، سواء كانت مدققة أو غير مدققة في غضون شهر من الإعلان عن مؤشرات نتائج الأعمال.





وعلى صعيد شركة "طلعت مصطفى" توقعت "النعيم" ارتفاع الإيرادات خلال الربع الثاني 20%، مقارنة بالربع السابق له، بينما تنخفض بـ9% على أساس سنوى، حيث شهد الربع الثاني من 2016 أداءً قويًّا استثنائيًّا.





ورجحت ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني لتصل إلى 307 ملايين جنيه، مقارنة بـ289 مليون خلال الربع الأول.





وتوقعت استمرار تباطؤ وتيرة عمليات التسليمات، والتى بدأت خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل مواجهة تأثيرات موسمية.





فيما رجحت أن تحرز إيرادات الفنادق والمنتجات نموًّا قويًّا خلال الربع الماضي، بحيث تحقق فنادق فورسيزونز سان ستيفانو وفورسيزونز شرم الشيخ زيادة تتراوح بنسبة 10- 15% في متوسط معدلات الإشغال، مقارنة بالربع الأول من 2017.





كما توقعت تراجع إجمالي هوامش الربح لتصل إلى 37%، مقابل 39.4%؛ نتيجة زيادة تكاليف الإنشاء والمصروفات التشغيلية للفنادق.





في سياق متصل توقعت تراجع إيرادات شركة "بالم هيلز" بنسبة 21% خلال الربع الثاني؛ بسبب ضعف عمليات التنفيذ خلال الربع الثاني من 2017، على أن ترتفع على أساس سنوي بنسبة 17% بدعم من زيادة الأسعار.





وتوقعت تراجع أرباح الشركة خلال الربع الثاني لتصل إلى 143 مليون جنيه، مقارنة بـ212 مليونًا خلال الربع الأول، على أن ترتفع على أساس سنوى، حيث حققت 64 مليون جنيه خلال الربع الثاني من 2016.





وشهد الربع الثاني إطلاق مشروعي هاسيندا ويست بالساحل الشمالي، وذا كروان بغرب القاهرة، وبناء عليه تتوقع "النعيم" أن تظل النظرة المستقبلية قوية للشركة.





كما توقعت "النعيم" ارتفاع هوامش الربحية بمعدل 2 أو 3%، إضافة إلى مواصلة الزخم في المبيعات التعاقدية؛ نظرًا لأن الشركة تعمل دائمًا على زيادة محفظة مشروعاتها.





في السياق نفسه توقعت تراجع أرباح شركة "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك"، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق له، بحيث تصل إلى 163 مليون جنيه، مقارنة بـ213 مليونًا خلال الربع الأول، بينما ترتفع على أساس سنوى إذ حققت "سوديك" صافي أرباح خلال الربع الثاني من العام الماضي بقيمة 97 مليون جنيه.





ورجحت تراجع الإيرادات بنحو 27% على أساس ربع سنوى، بينما تنمو بـ17.8% على أساس سنوي، إضافة إلى تراجع إجمالي هامش الربح بـ2% ليصل إلى 36%، مقارنة بـ38% خلال الربع الأول من العام الحالي.





وتوقعت تباطؤ التسليمات، خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ نظرًا لعوامل موسمية، وقد سلمت الشركة 399 وحدة خلال الربع الأول، وتستهدف تسليم 1150 وحدة خلال 2017.





ورجحت "النعيم" أن تسجل "سوديك" مبيعات تعاقدية متواضعة؛ نتيجة تناقض ما لديها من وحدات والعوامل الموسمية، حيث لم تدشن الشركة سوى مشروع سكاي كوندوز، والذي يضم مخزون وحدات قيمته 900 مليون جنيه، مقابل 3 إطلاقات جديدة في الربع الأول.





كما توقعت تراجع أرباح "شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير" خلال الربع الماضي من العام الحالي، لتصل إلى 225 مليون جنيه، مقارنة بـ405 ملايين جنيه خلال الربع الأول، على أن يرتفع على أساس سنوى، إذ حققت الشركة 76 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الماضي.



