وزير الخارجية يدعو نائب رئيس السودان لزيارة القاهرة

وزير الخارجية سامح شكرى

سمر السيد:



قالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري التقى اليوم مع الفريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول للرئيس السودانى، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين ونتائج اجتماع لجنة المشاورات السياسية التي عقدت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم برئاسة وزيري خارجية البلدين.



وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفي، إن شكري ألغ صالح بأن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يرحب باستقباله في مصر بأقرب فرصة ممكنة لمتابعة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.



كما استعرض الوزير شكري خلال اللقاء نتائج اجتماع لجنة المشاورات السياسية وما تم الاتفاق عليه خلالها.



من جانبه، أكد النائب الأول للرئيس السودانى أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وتطلع بلاده لتطويرها في كافة المجالات ، كما ورحب أيضاً بدعوة إسماعيل لزيارة القاهرة، مؤكدا على تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.



وقد طالب النائب الأول للرئيس السوداني من وزيري الخارجية الاستمرار في عقد اجتماعاتهم الدورية لضمان دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام ورعاية العلاقة الخاصة بين البلدين.

