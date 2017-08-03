ارتفاع البورصة المصرية



أسماء السيد:



استحوذت 5 أسهم على 34 % من إجمالي قيم تعاملات اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع الجاري بقيمة 300 مليون جنيه، من إجمالي 886 مليون جنيه.



جاءت الأسهم كالتالي: أولاً سهم التجاري الدولي بقيمة 84 مليون جنيه، تلاه سهم القلعة للاستشارات المالية بقيمة 65 مليون، وجاء في الترتيب الثالث سهم بنك كريدي أجريكول بقيمة 55 مليون جنيه.



جاء سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المرتبة الرابعة بقيمة 49 مليون جنيه، وأخيرًا سهم بالم هيلز بقيمة 47 مليون جنيه .





بلغ إجمالي الأسهم المتداولة 182 سهما، وسجل رأس المال السوقي 711 مليار جنيه، واختتمت البورصة تعاملاتها على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين.



صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 13405 نقاط، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.49% ليصل إلى 714 نقطة، كما صعد EGX100 بـ0.44% عند 1611نقطة، وصعد نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.22% إلى 2081 نقطة، أما نظيره العشرينى فقد ارتفع إلى 11982 نقطة.



اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداول قدره 82 مليون و1.8 مليون و2.8 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات 57.3 مليون جنيه و28.7 مليون جنيه و587 ألف جنيه على التوالى.

