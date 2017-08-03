أعلنت، اليوم الخميس، شركة سنتامين التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر، أن أرباحها قبل خصم الضريبة في الربع الثاني من العام، انخفضت بأكثر من 48.4% لتهبط إلى 37.8 مليون دولار، مقارنة بنفس الربع من العام الماضى.





ذكرت وكالة رويترز أن أرباح شركة سنتامين تراجعت، خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضى؛ بسبب تراجع إنتاج الذهب إلى 124 ألفًا و641 أوقية، بانخفاض أكثر من 12.8%، مقارنة بـ130 ألفًا و306 أوقيات خلال الشهور المقابلة من عام 2016.





وهبطت الأرباح أيضًا مع ارتفاع التكاليف بحوالى 23.9% خلال الربع الماضى لتزداد إلى 829 دولارًا للأوقية، حيث ارتفعت تكاليف استخلاص المعدن بسبب انخفاض جودة الخام.





ومع ذلك رفعت شركة سنتامين للتعدين توزيعات الأرباح بحوالى 25% لتصل إلى 2.5 سنت للسهم، كما أبقت "سنتامين" على توقعاتها لإنتاج العام بأكمله عند 540 ألف أوقية، بتكلفة إجمالية 790 دولارًا لكل أوقية يتم بيعها.



