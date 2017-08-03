إلغاء التداول على سهم غاز مصر للجلسة السابعة على التوالى

البورصة المصرية



رجب عزالدين:



قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم الخميس على سهم شركة غاز مصر، وذلك للجلسة السابعة على التوالى.



وأضافت البورصة فى بيان منشور على موقعها الإليكترونى، أن هذا القرار يأتى استنادا لأحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية.



وألغت البورصة العمليات المنفذة على السهم على مدار 6 جلسات ماضية منذ 26 يوليو المنصرم، وإلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسات الاستكشافية .



تقول البورصة إن هناك ارتفاعا غير مبرر فى سعر السهم الذى كسر حاجز الـ 200 جنيه، بينما تنفى الشركة وجود أى أحداث غير معلنة أثرت على سعر السهم.



وأعلنت الشركة الإثنين الماضي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم.



يذكر أن أرباح "غاز مصر" ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.

