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طاقة
إنتاج أوبك يهبط بأسعار خام برنت 25 سنتا
الخميس 03 أغسطس 2017 04:16 م
خام برنت
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خام برنت
خالد بدر الدين:
انخفضت أسعار البترول بحوالى 25 سنتا خلال تعاملات اليوم الخميس، ليهبط سعر مزيج خام برنت العالمى إلى 52.11 دولار للبرميل، و49.34 دولار للخام الأمريكي، بسبب ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لتظل الأسعار تحت ضغط فى المستقبل لبعض الوقت بسبب وفرة الإمدادات.
وذكرت وكالة رويترز، أن أسعار الخام الأمريكي ظلت أقل من 50 دولارا للبرميل، رغم طلب قياسي على البنزين بلغ 9.84 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وتراجعت مخزونات النفط التجارية خلال الأسبوع المنتهي في 28 يوليو الماضى، بواقع 1.5 مليون برميل إلى 481.9 مليون برميل، كما جاء فى تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
كانت منظمة أوبك، ومنتجون آخرون من بينهم روسيا، قد تعهدت بخفض الإنتاج1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس 2018، للمساعدة في دعم الأسعار وتقليص المخزونات.
لكن بيانات وكالة تومسون رويترز، تظهر أن شحنات النفط الخام من أوبك وروسيا دون حساب إمدادات خطوط الأنابيب، بلغت فى يناير أعلى مستوى هذا العام لترتفع إلى حوالى 32 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من حوالى 30.5 مليون برميل يوميا في يناير الماضى .
ويرى متعاملون أن الطلب القوي في الولايات المتحدة يدعم الأسعار في حين يكبح ارتفاع إمدادات منتجي أوبك تحقيق مكاسب إضافية، ما يشير إلى أن السوق تتحرك داخل نطاق ضيق.
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