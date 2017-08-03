متوسط عائد الأذون يهبط 235 نقطة ويقترب من مستويات مايو

مصادر : خفض العوائد نتج عن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية

هبة محمد



هبط متوسط العائد على أذون الخزانة لمستويات العائد في شهري مايو وأبريل الماضيين ليصل إلى 19.5%.





أوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن متوسط العائد على أذون أجل 364 يومًا خسر 235 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل 1%)، لتحقق 19.348%، وغطت البنوك العطاء 3.9 مرة بقيمة 32.150 مليار جنيه عبر 392 طلبًا، فيما قبلت "المالية" 11.129 مليار جنيه من خلال 104 عروض بزيادة 2.8 مليار جنيه على القيمة المطلوبة.





ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الخميس والأحد من كل أسبوع.





كما أشار الموقع الإلكتروني إلى انخفاض متوسط العائد على أذون 182 يومًا 160 نقطة أساس، إلى 19.574%، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 18.231 مليار جنيه من خلال 241 طلبًا حصلت وزارة المالية منها على 8.575 مليار جنيه عبر 73 عرضًا بزيادة 1.3 مليار جنيه على القيمة المستهدفة.





وفسر رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك التراجع الملحوظ في عائد أدوات الدين بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي الذي بدا واضحًا في الخفض المستمر للعائد منذ منتصف الشهر الماضي، بعدما قفز إلى 22.5% على أذون الخزانة، وإلى أكثر من 19% للسندات.





وأوضح أنه بعد قيام الحكومة بخفض دعم الطاقة قفز عائد أدوات الدين لمستويات غير مسبوقة، بما أدى إلى عدم استفادة الموازنة العامة للدولة من قيمة الخفض، لذا كان من الضرورى أن يتم التنسيق بين السياسة المالية والنقدية للدولة؛ ليتم خفض العائد وهبوطه للمستويات السابقة.



