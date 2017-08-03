صبحى وحجازى يلتقيان قائد القوات البحرية الكورية الجنوبية

صبحى ورئيس الأركان الكورى2





بدور إبراهيم:



التقي الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالفريق أول أم هيون سيون، قائد القوات البحرية الكورية الجنوبية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليا.



تناول اللقاء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود الرامية نحو تحقيق السلام وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأكد القائد العام اعتزازه بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين، وتطابق الرؤي تجاه زيادة آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين.



كان الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد التقى قائد القوات البحرية الكورية الجنوبية، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء تبادل الرؤي تجاه تطورات الأوضاع علي الساحتين المحلية والدولية، وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار فى ظل الظروف والتحديات الحالية التى تمر بها المنطقة.



أعرب رئيس الأركان عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التكامل والتعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين .



من جانبه أكد قائد القوات البحرية الكورية الجنوبية، حرص بلاده على عمق العلاقات العسكرية مع مصر باعتبارها محور الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة



