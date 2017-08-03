رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب المصري اليوناني

بدور إبراهيم :

شهد الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول إيفانجلوس أبوستولاكس، رئيس هيئة الأركان اليونانية، المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك " ميدوزا 2017 " بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية لكل من مصر واليونان بالبحر الأبيض المتوسط .





وقد تضمنت المرحلة الرئيسية للتدريب، تنفيذ العديد من الأنشطة من خلال إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة ، والإبرار البحرى للقوات المشاركة بوسائط الأبرار الحديثة المحملة بعناصر الوحدات الخاصة البحرية ، والتدريب على الاقتحام المشترك للسفن المشتبه بها ، وصد هجمة جوية على التشكيل البحرى بمعاونة القوات الجوية وعناصر الدفاع الجوى ، واتخاذ إجراءات الدفاع ضد الأهداف المعادية ، كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريبا متميزا للرماية بالذخيرة الحية ضد الأهداف السطحية، و أظهرت الدقة في إصابة الأهداف ومستوى التدريب المتميز لجميع العناصر المنفذة للتدريب.





وأظهرت المرحلة الرئيسية للتدريب مدي قدرة القوات المشاركة لكلا البلدين علي تنفيذ مهامها بدقة وسرعة وكفاءة عالية أثناء التعامل مع مختلف المواقف الطارئة .





كما شاركت القوات الجوية من الجانبين بأعداد من الطائرات التى قامت بتنفيذ عدد من الطلعات الهجومية والدفاعية، والتعامل مع الأهداف الحيوية بكفاءة ودقة عالية .





يأتي التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة، مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري، وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى .





وأعرب الفريق محمود حجازي، عن سعادته بما شاهده من أداء متميز للقوات المنفذة للتدريب ، والذي يعكس المستوي العالى من التنسيق والتفاهم بين القوات المسلحة لكلا الجانبين ، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين القوات المشاركة ، وعلى أن امتلاك أفراد علي مستوي عالي من الانضباط و التدريب المحترف لا يقل أهمية عن امتلاك أحدث نظم التسليح .





كما أكد اعتزازه بعمق العلاقات والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيراً إلى الانعكاسات الإيجابية لتلك العلاقات وأثرها على أمن واستقرار المنطقة.





من جانبه، أشاد رئيس الأركان اليوناني بالمستوي العالي للقوات المنفذة للتدريب، معرباً عن سعادته بحضوره لهذه الأنشطة التدربية المتميزة، متمنياً لمصر و قواتها المسلحة المزيد من التقدم و الرقي .





حضر المرحلة الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، و الفريق نيكولاس تسونيس، قائد القوات البحرية اليونانية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية .